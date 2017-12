Presidente de Perú se disculpa por caso Odebrecht ante los ciudadanos

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, se disculpó el domingo ante al país por no haber explicado bien sus vínculos con Odebrecht y volvió a rechazar haber gestionado negocios para la firma brasileña, a pocos días de que el Congreso se reúna para definir su destitución por "incapacidad moral".

Kuczynski, que atraviesa por el peor momento del mandato que asumió en julio del año pasado, afirmó asimismo que una destitución de su cargo sería "terrible" para la economía del país minero, que está mostrando señales de recuperación.

"Lo primero que quiero hacer es disculparme ante los peruanos porque no he explicado bien de qué se trata y estos son temas que tienen 10 o más años de antigüedad", dijo Kuczynski en una rueda de prensa con algunos periodistas de televisión local.



Odebrecht, acusada de corrupción en varios países de América Latina, informó la semana al Congreso peruano que transfirió unos 4,8 millones de dólares a dos consultoras vinculadas a Kuczynski, una de ellas cuando era funcionario del Gobierno del expresidente Alejandro Toledo entre 2001 y 2006.



Se trata de Westfield Capital, una empresa unipersonal de Kuczynski, que recibió de parte de Odebrecht 782.000 dólares entre 2004 y 2007, incluyendo 60.000 dólares en los años en que el mandatario fue ministro de Economía y Primer Ministro.



Kuczynski afirmó que no supo los detalles de las gestiones de las firmas consultoras con Odebrecht y que recién ahora tuvo que hacer un trabajo de "arqueología" para enterarse de las transacciones de su propia compañía.



"Yo lo tengo absolutamente claro, aquí no ha habido corrupción, no ha habido mentira", afirmó. "Yo no he pedido absolutamente nada al Estado para Westfield, ni para Odebrecht, ni para nadie, aquí cuando yo terminé como primer ministro no hubo ninguna pregunta sobre mi gestión, todo fue limpio".



Si bien admitió que recibió "dividendos" porque fue accionista de Westfield Capital, Kuczynski dijo que cuando era funcionario no gestionó algún contrato con Odebrecht.



"Aquí hay una consecuencia que va ser terrible para el Perú para la economía. Estamos progresando, estamos haciendo cambios muy importantes y eso va generar un problemón", afirmó.

Asalto al orden democrático

El mandatario, que podría convertirse en el primer presidente en ejercicio en ser destituido por el escándalo de Odebrecht en América Latina, acusó al partido Fuerza Popular -de la excandidata presidencial Keiko Fujimori y que controla el Congreso- de buscar su vacancia sin el debido proceso.



"Estoy viendo que hay un asalto al orden democrático, el fiscal, el tribunal constitucional y ahora el presidente", dijo.



Según la Constitución peruana, si Kuczynski es destituido el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, que actualmente de desempeña como embajador de Canadá, debería ocupar su cargo.



Pero no estaba claro si con ello el Congreso opositor -que ha censurado a varios ministros de Kuczynski- se calmaría en su intento de apurar unos nuevos comicios, según el Gobierno.



La segunda vicepresidenta de Perú y primera ministra, Mercedes Aráoz, afirmó a Reuters que si el Congreso destituye al mandatario defenderán la continuidad del Gobierno hasta el 2021.



"Vamos asegurar que este gobierno continúe en el poder. Perú nos eligió a los tres y los dos vicepresidentes vamos a defender nuestro mandato", dijo Aráoz en una entrevista.



Tras la conferencia del mandatario, la legisladora de Fuerza Popular Ursula Letona dijo que Kuczynski no convenció.



"Son confesiones de parte, que no hacen más que ratificar la aparente incapacidad moral en la que habría incurrido para seguir ejerciendo el cargo de presidente", dijo Letona.



En una encuesta difundida el domingo, la mayoría de peruanos opinó que el mandatario debe dejar la presidencia. "Les imploro a todos que siga nuestra trayectoria, que escuchen lo que vamos a decir y que apoyen", dijo Kuczynski.



