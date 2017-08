Tras 2 meses en el poder se fractura gobierno de Lenín en Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, despojó este jueves a su vicepresidente, Jorge Glas, de las funciones que le había asignado, desatando la primera crisis dos meses después de haberse instalado el gobierno de izquierda, que, al parecer, les iba a dar continuidad a los 10 años de mandato de Rafael Correa.

Moreno, quien asumió la presidencia el 24 de mayo pasado, retiró mediante decreto las responsabilidades a su compañero de fórmula, tras las fuertes críticas que este le venía propinando con fuerza desde hace unos días.



Sin embargo, la decisión no implica la destitución de Glas, quien enfrenta una ola de acusaciones de corrupción por parte de opositores, incluida su supuesta vinculación en el ya conocido caso Odebrecht.



“Indistintamente de que me hayan retirado funciones, sigo siendo el vicepresidente de todos los ecuatorianos. Seguiré trabajando junto con los pobres de mi patria”, dijo anoche Glas.



El vicepresidente añadió que seguirá “luchando por la erradicación total de la pobreza” y se quejó de que su situación actual se originara en “una clara retaliación política” por actuar conforme a lo que le dictan su conciencia y sus principios. Glas, vicepresidente desde el 2013, publicó el miércoles pasado una dura carta con una larga lista de reproches contra Moreno, alineándose así con Correa en la pugna que desgarra al oficialismo.



Moreno, que horas antes había pedido unidad a sus filas, apartó a Glas de sus funciones al frente de la millonaria reconstrucción de las zonas arrasadas por el terremoto de abril del año pasado, que dejó más de 600 muertos. También le retiró sus responsabilidades en los sectores productivo y tributario.



En pleno receso legislativo, la bancada de Alianza País se reunió de urgencia para analizar este desencuentro y la profunda división en sus filas entre los partidarios de Moreno y del expresidente Correa.



Según la Constitución, el vicepresidente es el encargado de reemplazar al mandatario en caso de ausencia temporal o definitiva y ejerce las funciones que este le asigne. Al ser un cargo de elección popular, el vicepresidente no puede ser destituido por el mandatario. La única vía para suspenderlo es a través de un juicio político desde la Asamblea (de mayoría oficialista), que ya rechazó tal posibilidad.

Para el politólogo Esteban Nicholls, la medida adoptada por Moreno no “neutraliza a Glas”, sino que le quita “ciertas responsabilidades de tipo más bien formal”. “Una forma más efectiva de neutralizar la figura de Glas hubiera sido darle responsabilidades sin ninguna trascendencia, no quitárselas”.



Otros analistas consideran que esta crisis ha sido creada por el propio Glas para forzar una salida digna ante tantas acusaciones de corrupción. Tras el anuncio de Moreno, el primero en reaccionar fue Correa. “¡Ups! ¡El ‘diálogo’ solo ha sido para los que odian la Revolución! Adelante, JORGE. Tómalo como una condecoración”, escribió el exmandatario, en el poder entre 2007 y 2017.



Desde que Moreno asumió el poder en mayo, Correa se ha mostrado muy crítico con su forma de gobernar y por sus reuniones con adversarios y representantes de sectores que tradicionalmente se opusieron a su gestión, entre ellos la prensa privada y los indígenas.



El expresidente ha calificado de “entreguismo” algunas acciones de Moreno, cuyo estilo es de menos confrontación y animosidad que el de su antecesor, quien sugirió además la existencia de un supuesto plan para destituir a Glas, uno de sus aliados más fieles.



Radicado temporalmente en Bélgica, país de su esposa, Correa deslizó en días pasados la posibilidad de crear incluso un nuevo partido que resguarde los logros de la llamada ‘revolución ciudadana’, ante el distanciamiento con Moreno.



El último episodio en el enfrentamiento se originó la semana pasada, cuando el mandatario, en una cadena nacional, divulgó datos “veraces, precisos y de acceso público” sobre la “crítica” situación económica del país y acusó al gobierno de su antecesor de haber tomado decisiones “que no fueron debidamente mesuradas”.



Correa respondió diciendo que el gobierno de Moreno está preparando “un paquetazo, obedeciendo a la oposición”.



Por su parte, Guillermo Lasso, líder del movimiento opositor Creo, y quien perdió la presidencia en la segunda vuelta de las elecciones de abril pasado, dijo este jueves que la acción del jefe de Estado contra su ‘vice’ lo “legitima” en el cargo.



“La restricción de funciones a Glas lo legitima en el cargo #Lenin. Ahora sí vamos con cuestiones de fondo que necesita el país”, escribió el empresario en su cuenta de Twitter.

AFP