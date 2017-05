¿Cuáles son las salidas a la crisis en Venezuela?

Mientras el pueblo venezolano sigue en pie de lucha por su libertad, de La Habana habría salido la orden de convocar una Constituyente Comunal, que no solo persigue defenestrar las elecciones generales, sino instaurar el Estado comunista, que Hugo Chávez intentó blindar en el 2007, a través de una reforma constitucional que fue rechazada por el pueblo venezolano con el apoyo militar.

Puestas las cartas sobre la mesa, quien fuera magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (2000-2012), Blanca Rosa Mármol de León, plantea las salidas constitucionales que pueden salvar a Venezuela, luego de ratificar que el primer golpe de Estado fue el que dieron los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.



“Ahora viene el Presidente con esta convocatoria de una presunta Constituyente Originaria, que no es tal, porque está convocada por él, y tiene como objetivo, dicho por él, incorporar en la Constitución el Poder Comunal, las comunas, las misiones, el procedimiento de distribución de comida –como digo yo– el racionamiento cubano, el Plan de la Patria, que fue rechazado por los venezolanos en el 2007, cuando lo propuso Hugo Chávez como reforma constitucional. Entonces, de nuevo viene el régimen con la imposición del comunismo en la Constitución. Y no sé por qué, o por qué asesoramiento él piensa que puede hacerlo a través de una Constituyente.

Es decir que el régimen está buscando instaurar el Estado comunista en la Constitución venezolana...



Exactamente. Y lo digo con plena certeza. Inclusive habló de que de los 500 constituyentes que estimaba, 250 iban a venir de parte de las comunas y de los obreros, es decir, sin haber sido elegidos por voto popular, yendo contra la universalidad del voto.



Es decir, 250 integrantes nombrados a dedo por Maduro, y los otros 250 a través de las trampas del Consejo Nacional Electoral.



Correcto. Y dijo también, para estar 20 años más con este proceso revolucionario.



¿Es algo improvisado o forma parte del proceso castro-comunista que se inició en Venezuela con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998?



No. Pienso que se decidió a tomar la medida un poco acorralado por la reacción de la población, que no ha cesado, ante el golpe que allí está. A pesar de que ellos han predicado que hay que respetar la Constitución, diciendo que era la mejor del mundo. De manera que es abiertamente contradictorio y es lo que hace pensar que esta decisión derivaría de la presión de la protesta sostenida de la ciudadanía.



En este caso, cuando es el mismo Presidente quien ejecuta un golpe de Estado, ¿cuál es la salida que establece la Constitución?



La pregunta que haces es difícil porque en la Constitución no se planteó nunca que hubiera esta convocatoria de esa manera. Tenemos que buscar la solución aplicando la interpretación y el razonamiento a lo que tenemos en dispositivos constitucionales y legales.

Sin embargo, no faltan las reacciones que se van directamente al artículo 350 de la Constitución, que claramente dice que el pueblo puede desconocer a un gobierno que va contra los derechos humanos y contra la democracia.



Frente a esta ruptura del hilo constitucional por el Presidente, ¿podría ser una salida constitucional que ahora la Asamblea Nacional proponga convocar una Asamblea Constituyente para desconocer al régimen?



Absolutamente. Podría convocarla y se justificaría plenamente. Es necesario destacar que el objetivo del Presidente es eliminar la Asamblea Nacional. Eso fue lo que hicieron en 1999 (cuando Chávez convoca la Constituyente), y ha sido el propósito desde que perdieron la mayoría en el 2015. Sería una reacción de legítima defensa.



Debió haberla convocado desde el inicio del 2016, cuando el régimen le hizo imposible su ejecutoria refugiándose en el Tribunal Supremo de Justicia, que sistemáticamente se dedicó a anular todas las decisiones de la Asamblea, a tal punto que quedó prácticamente paralizada.



Si la Asamblea Nacional realizara esa iniciativa, ¿el Consejo Nacional Electoral asumiría el desarrollo de los comicios?



Sí.



¿El CNE, que es un brazo ejecutor del régimen?



Es la oficina electoral del régimen. Correcto.

Con la imposición de una Constituyente inconstitucional, se va a incrementar el caos con consecuencias impredecibles. ¿Qué salida le ve usted? ¿Habría que activar, de inmediato, el artículo 350 de la Constitución?



Es una pregunta que no es fácil de responder. Lo primero que se imagina la gente es a la población en la calle y que permanece en ella hasta cuando haya el cambio que se está pidiendo. Estos líderes políticos que hablan del artículo 350 y del cambio de gobierno han insistido en que lo que se quiere no es una Constituyente, sino que Nicolás Maduro se vaya. Eso es discutible porque en Venezuela tenemos que recuperar las instituciones, que las tenemos perdidas porque nuestro problema no es solo de Presidente, sino todas las instituciones. Ahora bien, mantener a la gente en la calle hasta que el régimen cambie requiere una estrategia y recursos para que pueda prosperar.



Otra salida que propone la exmagistrada es la convocatoria a una Constituyente Originaria, como una manera de hacer una insurrección popular constitucional.

“Porque se está desconociendo al régimen convocando, sin participación del Consejo Nacional Electoral, a una Constituyente que tendrá como último resultado una Asamblea, la cual establecerá, entre sus primeras medidas, un gobierno de transición y el cambio de los poderes públicos”.

¿Cuál sería el mecanismo que se implementaría para lograr esta insurrección constitucional?



En vez del Consejo Nacional Electoral hay un Consejo Nacional Constituyente, hay un Tribunal Nacional Electoral; todo elegido por los ciudadanos con unas bases comiciales establecidas de manera democrática y universal.



¿Es decir que el referendo para la aprobación de una Constituyente Originaria se haría a través de ese Consejo Nacional Constituyente?



Sí, que nada tiene que ver con la autoridad constituida, que es el CNE.



¿Pero se utilizaría el mismo registro electoral que elaboró el régimen?



Sí, y lo que sea necesario que esté en el CNE, bajo la supervisión que nos garantice el acceso y la fidelidad de la información.



¿Serían las mismas Fuerzas Armadas las que resguardarían el voto?



Sí. Y vamos a tener que lograr ese apoyo supervisado con intervención de organismos internacionales, porque no queremos caer nuevamente en los fraudes que hemos vivido todos estos años.



¿Y el voto sería manual?



Preferiblemente.



¿En la Constitución se establece la obligatoriedad del voto electrónico?



No. Es conveniente el voto manual y que se abran todas las cajas.



Volviendo al artículo 350. En 2002, miles de venezolanos salieron a las calles pidiendo la renuncia de Hugo Chávez. Y las Fuerzas Armadas secundaron a la gente, porque no acataron las órdenes del Comandante en Jefe de atacar al pueblo. Y Hugo Chávez renunció. ¿En ese momento se activó el artículo 350?



Yo diría que sí. Porque la gente estaba en la calle, se quedó allí hasta que se logró esta reacción, y el Presidente renunció. Tienes toda la razón. Nosotros lo sacamos dos veces, lo sacamos en esa oportunidad y lo sacamos también en el revocatorio.



Continuando con este artículo, pero aplicado a los hechos recientes; cuando la mayoría de los venezolanos en las calles desconocen a los poderes constituidos, porque se han violado -como establece ese artículo- los valores, principios y garantías democráticos, y los derechos humanos, ¿han activado de nuevo el artículo 350?



Yo creo que sí, porque se decidió realmente que estas no son autoridades que llenan los recursos constitucionales, y están yendo contra la democracia y contra los derechos humanos. Yo creo que sí.



Y si las Fuerzas Armadas, como garantes de la Constitución, en cumplimiento del artículo 350, respaldaran al pueblo, con el establecimiento de un gobierno de transición, ¿estarían implicadas en un golpe de Estado?



No, en absoluto. Yo creo que va a llegar el momento en que las Fuerzas Armadas tendrán que elegir de qué lado toman partido y a quién respaldan. Si a un régimen que conculca los derechos constitucionales reiterada y sistemáticamente, o a una ciudadanía que lucha por el restablecimiento de la democracia.



Y a una ciudadanía desarmada...



Además de eso, y víctima de todo tipo de abusos.



Legalmente, el Alto Mando Militar venezolano representa a todas las Fuerzas Armadas?



No. En absoluto. Hay unas franjas muy claras dentro de las Fuerzas Armadas. Hay una élite que está completamente consustanciada con el régimen, que participa de todos los beneficios y también de todos los abusos, y que se siente que está en el mismo grado de responsabilidad de los funcionarios del régimen. Pero también hay un 80 % de las Fuerzas Armadas que no están en esa situación. Yo creo que esa franja respaldaría a la ciudadanía.



Es decir que el hecho de que el Alto Mando Militar haya respaldado la constituyente de Nicolás Maduro no tiene relevancia...



No quiere decir nada porque era de esperarse. Porque ellos son parte de ese grupo que atenta contra nuestros derechos constitucionales.



¿Cuál es su opinión sobre el apoyo que le han dado los organismos internacionales a Venezuela?



No siempre tienen claro la situación de impunidad del país. Se han pronunciado por las elecciones generales. Y uno se pregunta: ¿será que no se acuerdan de todos los despojos que hemos sufrido con este Consejo Nacional Electoral?, ¿será que no se acuerdan de todas las veces que hemos votado y cómo llevamos 18 años en esto?, y ¿será que no se dan cuenta de que tenemos que cambiar la manera de proceder para poder salir de esta dictadura?



MARÍA ANGÉLICA CORREA

Especial para EL TIEMPO