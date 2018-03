Cuatro preguntas a Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Perú:



1. ¿Por qué cree que en Perú es recurrente la caída de los presidentes?



Si uno mira hacia atrás, no tenemos un solo presidente que haya terminado bien su mandato, y no estoy hablando de los tres últimos gobiernos, sino de los últimos 50 años. Somos un país difícil de gobernar, un país descontento cuya élite política no ha estado a la altura de resolver ese descontento y muchos de ellos se han encaminado por el lado de la corrupción.

Sin embargo, la gente siente cierta satisfacción porque ve que uno va a la cárcel, al otro lo botan, al otro lo dejan en prisión domiciliaria, pero por otro lado se abre el camino del populismo y aparece una suerte de políticos demagogos que creen que van a salvar el país, pero terminan en las mismas. Esto se ha presentado tanto en la derecha como en la izquierda.



2. ¿Cómo deja este anuncio a Keiko Fujimori?



Keiko es una de las que han ganado en todo esto, una persona que iba a perder en el tema de la vacancia, porque lo iba a perder si no salían esos audios. Les estaba costando llegar nuevamente a 87 votos, pero con esta torpe manera en que han querido ganarse los votos, terminaron hundiendo al presidente.



3. ¿Esto afecta el indulto al expresidente Fujimori?



Fujimori debe estar sintiendo un temor enorme porque una cosa es PPK defendiendo el indulto y otro escenario es Vizcarra, que no creo que lo haga.



4. ¿Qué viene para Kuczynski?



No le queda nada, él no es que sea un político de fuste, ni de carrera. Regresará a su casa, a sus negocios, pero de política no va a probar más.



Estará seguido por las denuncias que pueden terminar en una acusación fiscal y un proceso judicial por lo concerniente a Odebrecht.

