Implicaciones de la no bienvenida de Maduro a cumbre de las Américas

Aunque hace algunas semanas el presidente venezolano, Nicolás Maduro había dicho que utilizaría la cumbre de las Américas de Lima que se realizará entre el 23 y el 25 de marzo para denunciar lo que él considera es un saboteo económico contra el país, la decisión del Grupo de Lima, de no permitir su asistencia posiblemente poco le importará.

Al fin y al cabo el mandatario venezolano sabe que cuando él quiere pronunciarse, dispone de una amplia tribuna de medios de comunicación locales e internacionales que están pendientes de sus palabras y por lo tanto, su no bienvenida a la cumbre la va considerar como algo menor.



De todas maneras, no deja de ser importante la decisión de ese grupo de 12 países, pues así se le siguen cerrando puertas al mandatario venezolano, pero adicionalmente aisla mucho más al país de escenarios internacionales de importancia.



Lo que está por verse es cuánto afectará al gobierno venezolano ese aislamiento y pone el foco en el pueblo venezolano, que es el que en últimas sí será el más golpeado.



De la misma manera, coinciden venezolanos, potencia más la situación de crisis que vive la población con la escasez de todo tipo de medicinas, alimentos, elementos de aseo y además con la inflación más alta del mundo.



Y es que a estas alturas de la calamitosa situación venezolana, que Maduro no sea bienvenido en Perú eso no afecta mucho, pues el mandatario hace lo que quiere en su país, con lo que asfixia cada vez más las salidas democráticas a la crisis económica, social y política.



Además, aunque el gesto del grupo de Lima es bueno, muchos coinciden en que este tipo de medidas tuvo que haberse tomado mucho tiempo antes pues ahora es casi llover sobre mojado.



Para muchos venezolanos este tipo de decisiones de la comunidad internacional y además, la realidad interna, con miles de ciudadanos huyendo del país, no es reconocida o aceptada por la dirigencia chavista.



Como ejemplo citan a Iris Varela, ministra del servicio penitenciario que el martes puso en sus redes sociales una foto de los miles de venezolanos que están huyendo hacia Colombia y en cambio menciona que son colombianos que quieren ir a vivir a Venezuela. Dicha foto fue compartida por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez.



Otro elemento que analistas muestran es que si bien el grupo de Lima es una muestra muy representativa de 12 países americanos, de todas maneras es inferior a los 17 ó 18 que hasta hace pocos meses votaban en la Organización de Estados Americanos por tomar medidas más drásticas contra el régimen de Maduro.