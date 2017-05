Venezolanos inician la semana con nueva protesta contra Maduro

15 de mayo 2017 , 09:20 a.m.

Cientos de venezolanos se concentran este lunes en varias ciudades del país en una manifestación denominada "Gran plantón nacional", con la que la oposición ha llamado a protestar pacíficamente contra el Gobierno de Nicolás Maduro, contra el "fraude" de la Constituyente y en defensa de la Carta Magna.



Los opositores comenzaron a reunirse desde horas de la madrugada de este lunes en los puntos de concentración estipulados por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para la actividad que prevén se prolongue por 12 horas como una forma de "resistencia pacífica". "Ya desplegados en muchos municipios! Recuerden que es nacional!", expresó el dos veces candidato presidencial y gobernador Henrique Capriles en su cuenta de Twitter.

Los diputados de la MUD han publicado imágenes en las redes sociales con los ciudadanos llevando a cabo el "plantón" en las principales ciudades venezolanas y recomiendan a los opositores llevar ropa cómoda, agua, comida y protector solar, así como algún pasatiempo que les permita distraerse en la actividad.



También divulgan mensajes pidiendo no obstaculizar el paso en aquellas calles que no fueron incluidas en la planificación de la actividad. Aunque la protesta fue convocada, en principio, en las principales ciudades del país, los dirigentes políticos han difundido también imágenes en las que pueden verse a los opositores "plantarse" espontáneamente en pequeñas localidades de la nación caribeña.



"En todo el país hay plantones. En Lara (oeste) hay más de siete, en Mérida (oeste) también hay más de cinco, y en todos y cada uno de los estados de Venezuela hay gente resteada (en apoyo sin miedo) luchando por nuestro cambio", dijo el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, a través de la aplicación Periscope, desde Caracas.



En la capital, los opositores comenzaron a sumarse desde distintos puntos y se instalaron con sillas, banderas, bebidas y alimentos en un tramo del este de la autopista Francisco Fajardo, la más importante arteria vial de la ciudad, y en la Avenida Victoria en el oeste de la ciudad. Guevara le recordó a los asistentes que "el día de hoy estamos en resistencia no violenta, masiva, sistemática, pero logrando avanzar en estos 45 días de resistencia".



El "Gran plantón nacional" forma parte de la agenda de manifestaciones opositoras que se iniciaron después de que el Tribunal Supremo, acusado de servir al chavismo, despojara de sus funciones al Parlamento, controlado por la oposición.



La presión en las calles aumentó aún más cuando el presidenet Maduro anunció el pasado 1 de mayo el inicio de un proceso constituyente para redactar un nuevo ordenamiento jurídico como la "única" manera de conseguir la paz, lo que sus detractores ven como un golpe de Estado y una manera de buscar perpetuarse en el poder.



Algunas de estas manifestaciones iniciadas hace 45 días se han vuelto violentas, con un saldo de 39 muertos, cientos de heridos y más de 2.000 detenidos.



