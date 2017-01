Muro fronterizo y nuevo impuesto golpean el peso mexicano

El peso mexicano se depreció este miércoles a un nuevo mínimo histórico al cotizar en 22,2 pesos por dólar y la bolsa cerró con un leve avance después de una jornada de altibajos marcada por la primera conferencia de prensa de Donald Trump, la cual generó un rechazo inmediato por parte de la oposición mexicana luego de ratificar el magnate sus planes de construir cuanto antes un muro en la frontera con México e imponer un impuesto a productos fabricados por firmas en territorio mexicano para venderlos en el mercado estadounidense.

Trump dijo que no esperará un año o un año y medio para construirlo sino que empezará ya, y que el país vecino pagará por la obra de una manera u otra, posiblemente a través de impuestos. “No es una cerca. Es un muro (...) No quiero esperar un año o un año y medio” para empezarlo.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, le respondió: “Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de EE. UU., como el tema de un muro, que por supuesto México no pagará”.

También rechazó los intentos de “influir en las decisiones de inversión de las empresas con base en el miedo o amenazas”.

Por su parte, el nuevo canciller mexicano –célebre por haber sido el autor de la invitación a Trump al país cuando era candidato–, Luis Videgaray, afirmó que “EE. UU. tiene el derecho de proteger sus fronteras. Lo que es inadmisible, y sería violentar de manera profunda la dignidad de todos los mexicanos, sería pretender que México pague por una infraestructura de EE. UU., eso no va a ocurrir”.

Líderes mexicanos insistieron en que no pagarán por el muro propuesto por Trump. “Ni hoy, ni mañana ni nunca México pagará por ese estúpido muro. ¡Si Trump quiere un monumento a su ego, que se lo pague él!”, tuiteó minutos después el expresidente Vicente Fox.

Al terminar la conferencia de prensa, el peso cotizaba en 22,2 unidades por dólar, de acuerdo con el banco privado Citibanamex, una pérdida de 0,9 por ciento con respecto al martes, cuando ya había alcanzado el mínimo histórico con 22 pesos por dólar.

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters)