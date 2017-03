Perú retira embajador en Venezuela y consulta sobre Carta Democrática

Perú reaccionó hoy con dureza ante un "flagrante quebrantamiento del orden constitucional y democrático" en Venezuela y, tras ordenar la retirada definitiva de su embajador en Caracas, inició consultas con los países de la OEA para analizar la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana.



El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, declaró que es "inaceptable" la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela, que el miércoles asumió las competencias del Legislativo de ese país debido a la persistencia del "desacato", un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.

En respuesta, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, acusó al presidente Nicolás Maduro de haber dado un "golpe de Estado". "América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela", señaló Kuczynski en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.



Por su parte, la Cancillería de Perú anunció el retiro definitivo de su embajador en Venezuela, en vista a que la decisión del Tribunal Supremo es una "arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático en la República Bolivariana de Venezuela".



El Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que "la separación, independencia y respeto recíproco de los poderes públicos es un elemento esencial de la democracia representativa, que todos los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se encuentran obligados a respetar".



En ese sentido, la Cancillería confirmó que "ha iniciado consultas con países miembros de la OEA para que, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela."



El documento es un mecanismo de la OEA para restituir el orden democrático en un Estado miembro donde haya padecido una ruptura o alteración, y, en caso último, contempla la suspensión del país con el voto de dos tercios de los Estados miembros. Un portavoz de la Cancillería peruana explicó a Efe que la retirada del embajador en Venezuela, Mario López Chávarry, "no implica" la ruptura de relaciones diplomáticas porque la sede sigue abierta, aunque bajo la responsabilidad del encargado de negocios, Carlos Rossi.



"Esto implica que no va a volver el embajador López bajo ninguna condición", enfatizó el portavoz antes de reiterar que, sin embargo, no existe una ruptura de relaciones bilaterales, "incluso si Venezuela pide retirar a su embajador en Perú como contramedida." A inicios de este mes, el Gobierno de Kuczynski había llamado a consultas al embajador en Caracas después de que la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, calificó al presidente peruano de "cobarde" y "perrito simpático del imperio".



Las aseveraciones de Rodríguez fueron realizadas luego de que Kuczynski dijera en una conferencia en Estados Unidos que Latinoamérica es como "un perro dormido en la alfombra" para Washington, porque no causa problemas, a excepción de Venezuela.



El exdiputado venezolano Óscar Pérez, vocero en Perú de la alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democratica (MUD), aseguró hoy que Kuczynski "se ha convertido en una suerte de adalid para restablecer la democracia en Venezuela". Pérez presentó una solicitud en la Cancillería peruana para que el Gobierno peruano promueva una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA donde se trate la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela, que asumió las competencias del parlamento.



La decisión del Tribunal venezolano generó igualmente la condena de la presidenta del Congreso peruano, Luz Salgado, representante de la opositora Fuerza Popular. Salgado lamentó que, sistemáticamente, el Gobierno de Maduro venga agrediendo a la Asamblea Nacional venezolana e invocó al Ejecutivo venezolano a que no ejecute la orden de captura contra los parlamentarios a quienes "arbitrariamente se les privó de su inmunidad".



