Lenín Moreno entre el humor, la política y la crisis

Un día cualquiera, mientras llevaba a su esposa a comprar el pan para la casa, la vida de Lenín Moreno Garcés, el electo presidente de los ecuatorianos, cambió radicalmente.



Dos delincuentes lo asaltaron para robarle el automóvil y a pesar de que no se resistió, le dispararon a quemarropa en la espalda. La bala provocó un daño espinal que lo condenó a una silla de ruedas de por vida.



Era 1998, Moreno tenía 46 años y se dedicaba a la promoción y administración turística.

Este accidente, lejos de ser una tragedia, fue el punto de partida de una nueva vida con enfoque positivo, alegría y entusiasmo, según cuenta su esposa, Rocío González, con quien está casado hace 42 años y tiene tres hijas: Irina, Cristina y Carina.



“Verlo pasar de una actividad dinámica a la inmovilidad fue tremendo, fue muy difícil", dice el empresario José Luis Álvarez, quien considera a Moreno un ejemplo de vida y dice enorgullecerse de ser su amigo.



Moreno, que a sus 64 años gobernará Ecuador hasta el 2021, cuenta que logró perdonar luego de cuatro años de sentir mucho dolor, de lamentarse por lo sucedido y de resentimiento con la vida.



“Encontré la paz espiritual en el momento en que empecé a rezar por la persona que me disparó, seguramente a ese joven le faltó mucho amor”; y en adelante, tras descubrir que el humor y la risa tienen un “efecto analgésico, inmunológico y terapéutico”, decidió vivir ayudando a los demás y motivando a personas por medio del humor, la risa y del liderazgo.



“Dios me había marcado el camino (...), descubrí que la risa tiene la misma vía nerviosa que el dolor. Si está la risa, el dolor no puede estar”, explica Moreno, quien ha realizado siete publicaciones sobre esta temática, entre ellas el libro Divertido, al que define como “una filosofía sencilla para la vida y el trabajo”.



De tendencia de izquierda durante toda su vida, antes de participar en las grandes ligas políticas fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que, pese a su radicalismo, en Ecuador no llegó a expresiones de violencia, como ocurrió en otros países de América Latina.



El 2006 fue el año de su nacimiento político al alinearse con Alianza País (AP), movimiento que surgió a raíz del derrocamiento del expresidente Lucio Gutiérrez. Aceptó ser binomio presidencial del actual presidente, Rafael Correa, y en el 2007 llegaron al poder con el voto del 56,67 por ciento de los ecuatorianos.

Dios me había marcado el camino (...), descubrí que la risa tiene la misma vía nerviosa que el dolor. Si está la risa, el dolor no puede estar FACEBOOK

TWITTER

Un rostro social



Moreno se consolidó rápidamente como el rostro social del Gobierno. Sus iniciativas Misión Solidaria Manuela Espejo y el programa Joaquín Gallegos Lara, que brindan atención integral según sus requerimientos a los discapacitados y entregan bonos para familiares que se hagan cargo de personas con discapacidad severa física o intelectual, merecieron el reconocimiento nacional e internacional.



El Congreso colombiano le otorgó la condecoración Mérito a la Democracia, y la Universidad San Martín, del mismo país le reconoció un doctorado honoris causa, al igual que lo han hecho en otros países como Perú y Guatemala o Rusia, que le otorgó la condecoración N. A. Ostrovsky, en la nominación ‘Coraje y fuerza de espíritu’.

Germánico Rivadeneira, militante de AP, dice recordar a Lenín Moreno como una persona muy afable y jovial: “No lo recuerdo triste y tampoco como una de esas personas sin ideas, siempre estaba planteando acciones constructivas y llenas de esperanza”.



Lo conoció en el 2005, cuando nacía la idea de la Revolución Ciudadana, y dice no haberse equivocado al tomar ese camino y apoyar al candidato oficialista para que gobierne Ecuador.



“Lenín se presentó como cualquier persona, común en sus vivencias y con ideales que nos unían; él nos comentaba que había nacido allá, en el oriente ecuatoriano, en la provincia de Orellana, y que cuando era pequeño vio cómo luchaba en el río Napo una serpiente enorme contra un cocodrilo; ninguno dejó de pelear, ambos lucharon hasta la muerte. Esa fue una de las anécdotas que nos contó con su voz, que envolvía entre la imaginación y la realidad a la que nos enfrentaríamos en estos años”, comentó a EL TIEMPO.



“Ahora que veo en retrospectiva, me doy cuenta de los cambios y logros que benefician a miles de ecuatorianos, como viviendas, salud, educación, vialidad de primera, atención a grupos prioritarios. Donde Lenín junto a Rafael Correa pusieron todas sus ideas para sacar de la ignominia y abandono a las personas con discapacidad, un grupo humano que nunca existió para los neoliberales”, dice convencido.

El rostro humanitario



La acción de Moreno por las personas con discapacidad ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unesco. Fue candidato al Premio Nobel de Paz en el 2012 y elegido presidente del Comité para la Eliminación de Discriminación contra las Discapacidades, de la Organización de Estados Americanos (OEA).



“Antes, las personas con discapacidad estaban recluidas, escondidas; ahora salen con la frente en alto, en busca de la felicidad, y se unen al desarrollo nacional”, resaltó Moreno al referirse al resultado de su trabajo, que incluyó la entrega de viviendas para sectores marginales y la propuesta de una ley que obliga a las grandes empresas a contratar personas con discapacidad.



Moreno se siente complacido por lo ejecutado. “Dios es un poco despistado y, a veces, cuando pides algo para otros, te lo da a ti”, refiere para agradecer lo que ha logrado en la vida.



La tarea que realizó en Ecuador lo catapultó en 2013 a Ginebra para desempeñarse como enviado especial del Secretario de la ONU sobre Discapacidad y Accesibilidad.

Esa permanencia fue cuestionada en la primera etapa de campaña por los opositores, quienes sostuvieron que tal función no ameritaba el sueldo que devengó Moreno en esa gestión. Por tratarse de una representación ad honorem.

Las personas con discapacidad estaban recluidas, escondidas; ahora salen con la frente en alto, en busca de la felicidad, y se unen al desarrollo nacional FACEBOOK

TWITTER

Revolución Ciudadana

Defensor de la alternabilidad en el poder, Lenín Moreno ha tratado de diferenciarse de algunas posiciones del gobierno de Rafael Correa, pero en los ejes fundamentales sostiene la necesidad de seguir con el proceso de socialismo del siglo XXI, que en Ecuador se ha denominado Revolución Ciudadana.



Moreno fue el más opcionado de Alianza País para suceder a Correa, quien ha gobernado durante los últimos 10 años.



“Las encuestas internas determinaban que era una figura amable y conciliadora, con una gran aceptación por la obra social realizada; y a disgusto de muchos, él fue el ungido”, dice una fuente del movimiento oficialista que pide la reserva de su nombre.

Pero la candidatura no caló en la mayoría ciudadana, y en primera vuelta logró obtener apenas el 39,24 por ciento de los votos sobre su contendor inmediato, que obtuvo el 28,32 por ciento de la votación de cerca de 13 millones de ecuatorianos empadronados.



El resultado, no obstante ser positivo, fue un susto para el partido Alianza País –que ha ganado fácilmente siete elecciones y referendos–, y tuvo que reaccionar rápidamente para enfrentar la segunda vuelta a una oposición en la que se aglutinaron todas las fuerzas políticas, incluidas algunas organizaciones indígenas y de extrema izquierda.



Moreno tuvo que esforzarse en su campaña y con ofrecimientos calificados de “populistas” prometió construir 325.000 viviendas, crear 136.000 empleos anuales e incrementar los bonos sociales.



También hizo énfasis en un estilo diferente y una mano tendida para todos, apertura a los empresarios, investigación de casos de corrupción, optimizar el gasto público y refrescar las relaciones internacionales. Estos son algunos de los aspectos en que ha marcado la diferencia con la gestión de Correa.



Por su parte, Xavier Torres, vicepresidente del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (Conadis), quien acompañó a Moreno en la gestión de la misión Manuela Espejo, dice estar seguro de que en los próximos cuatro años de gobierno se verán la voluntad, el esfuerzo, el trabajo, la tolerancia, el respeto y la decisión que caracterizan al electo mandatario.



Y, aun con todos esos atributos, el camino no se le muestra fácil.



El resultado electoral del pasado 2 de abril –51,14 por ciento frente a 48,86 de su contendor, Guillermo Lasso– y la férrea oposición de sectores productivos y ciudadanos avizoran una dura oposición y la exigencia de las ofertas de campaña, que en época de “vacas flacas” se pronostican muy difíciles de cumplir.



ANA LUCÍA ROMÁN

Para EL TIEMPO

Autoridad electoral ratifica a Moreno

La autoridad electoral de Ecuador anunció ayer la finalización del conteo de votos de la reñida segunda vuelta presidencial, ratificando como ganador al candidato oficialista Lenín Moreno y abriendo paso a que los partidos políticos puedan impugnar el resultado.



El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, dijo que se revisaron las objeciones al escrutinio parcial presentadas por el aspirante opositor, Guillermo Lasso, sobre los resultados en cinco provincias del país sudamericano.



“El porcentaje de votación de los dos binomios (...) se mantiene idéntico luego del reconteo de 296.340 votos”, dijo Pozo. Con la totalidad del escrutinio, Moreno, un administrador de 64 años que padece paraplejia, obtuvo un 51,15 por ciento de la votación frente al 48,85 por ciento de Lasso (REUTERS).

Le puede interesar: