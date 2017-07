Los países que no reconocerán resultados de constituyente de Venezuela

La elección de una asamblea constituyente en Venezuela es una "farsa" y "un paso hacia una dictadura", dijo el domingo la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, quien sostuvo que su país no aceptará un "gobierno ilegítimo".



Las palabras de Haley fueron la primera respuesta oficial de Washington a la elección impulsada por el presidente socialista del país petrolero, Nicolás Maduro.

"La farsa de elección de Maduro es un nuevo paso hacia una dictadura", sostuvo Haley en un mensaje en Twitter. "No vamos a aceptar un Gobierno ilegítimo. El pueblo y la democracia venezolana prevalecerán", destacó la funcionaria.



Así mismo, los gobiernos de Perú y Argentina anunciaron este domingo que desconocerán los resultados de la votación en Venezuela para elegir una Asamblea Constituyente.



Los gobiernos de los presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Mauricio Macri han sido críticos del accionar de Maduro y se han referido en duros términos a la actuación de las fuerzas de seguridad en las protestas opositoras que ya duran meses.



"Esta elección viola normas de la Constitución venezolana y contraviene la voluntad soberana del pueblo, representado en la Asamblea Nacional", señaló la cancillería peruana en un comunicado.

"También vulnera el principio de universalidad del sufragio y profundiza la fractura de la nación venezolana, rompiendo el orden democrático en ese país".



El Ministerio de Relaciones Exterior de Perú exhortó a Caracas a garantizar la instalación de un auténtico diálogo nacional que permita restaurar el orden democrático.



Por su parte, la cancillería argentina sostuvo que "lamenta que el Gobierno venezolano, desoyendo los llamados de la comunidad internacional (...) haya proseguido con la elección a una asamblea constituyente que no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de ese país".



"La elección de hoy (domingo) no respeta la voluntad de más de siete millones de ciudadanos venezolanos que se pronunciaron en contra de su realización", destaca el comunicado, que sostiene que Argentina no reconocerá los resultados de esa "elección ilegal".

Estos anuncios se dan luego de que Colombia, México y Panamá también expresaran su rechazo a la elección de la asamblea constituyente.



"Esa Asamblea Constituyente tiene un origen espurio y por consiguiente sus resultados tampoco podremos reconocerlos", declaró el presidente Juan Manuel Santos.



El mandatario recordó que, desde que fue convocada la Constituyente, él la rechazó al igual que la comunidad internacional, aunque hizo votos por una resolución del conflicto que tiene a Venezuela sumida en una ola de protestas contra Maduro que dejan más de 100 muertos.



