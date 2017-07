Las razones de 9 países para no reconocer la Constituyente de Maduro

31 de julio 2017 , 11:41 a.m.

31 de julio 2017 , 11:41 a.m.

Este domingo se realizó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, en una jornada que estuvo marcada por actos de violencia entre las fuerzas del orden venezolanas y los opositores, que dejaron un saldo de 16 personas muertas.



Durante la jornada, varios países se sumaron a la decisión de Colombia de no reconocer los resultados de la Constituyente impulsada por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Estas son cada una de las razones de … países para no reconocer los resultados, que de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral Venezolano contó con la participación de 8'089.320 personas, para elegir a los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.

Loading...

Colombia

"No estuve de acuerdo, como no estuvo de acuerdo la comunidad internacional, con la convocatoria a esa asamblea constituyente (...) Esa asamblea constituyente tiene un origen espurio y, por consiguiente, sus resultados tampoco podremos reconocerlos”, dijo Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, un día antes de las votaciones en Venezuela.



El Gobierno colombiano agregó este domingo que "la instalación por la fuerza de una ilegítima asamblea constituyente" llevará a Venezuela a romper la democracia y ahondará la polarización que allí se vive.

Estados Unidos

La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo el domingo que Venezuela está dando "un paso hacia la dictadura" al celebrar la polémica elección de los miembros a una Asamblea Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro.



"La elección fraudulenta de Maduro es otro paso hacia la dictadura. No aceptaremos un gobierno ilegítimo. El pueblo venezolano y la democracia prevalecerán", señaló Haley.



El gobierno de Estados Unidos, además, reiteró la amenaza de aplicar sanciones a todos los "artífices del autoritarismo". "Seguiremos adoptando medidas enérgicas y expeditivas contra los artífices del autoritarismo en Venezuela, incluidos aquellos que participen en la Asamblea Nacional Constituyente como resultado de la elección viciada del día de hoy", indicó en una nota oficial la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

México

El gobierno mexicano, por su parte, anunció este domingo que "no reconoce los resultados de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente".



México agregó que "lamenta que el gobierno de ese país haya decidido llevar a cabo unos comicios contrarios a los principios democráticos reconocidos universalmente, que no se apegan a la Constitución de la República y que profundizan la crisis", manifestó la Cancillería en un comunicado.

España

El gobierno de España anunció este lunes que no otorgará validez a la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro elegida el domingo en Venezuela, mientras estudiará junto con otros países europeos "medidas adicionales" para promover la democracia en ese país.



La asamblea, a cargo de redactar una nueva Constitución, "no representa la voluntad mayoritaria de los venezolanos" y "no es la solución a los graves problemas de confrontación política y crisis humanitaria que asolan al país", indicó el ministerio español de Relaciones Exteriores.

Perú

Perú también se sumó a los países que no reconocerán los resultados de la votación por considerarla "ilegítima".



"Viola normas de la Constitución venezolana y contraviene la voluntad soberana del pueblo, representado en la Asamblea Nacional", indicó el gobierno peruano, que convocó para el 8 de agosto una reunión de cancilleres latinoamericanos para analizar la crisis en Venezuela, tras la votación de los miembros de una Asamblea Constituyente impulsada por el mandatario Nicolás Maduro.

Argentina

A través de un comunicado, la Cancillería de Argentina manifestó que no reconocerá los resultados de esas elecciones y lamentó que el Gobierno venezolano, “desoyendo los llamados de la comunidad internacional, incluyendo el de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), haya proseguido con la elección a una Asamblea Constituyente".



El canciller argentino, Jorge Faurie, reiteró que la jornada electoral fue "ilegal" y añadió que no está "lejos" que el Mercosur aplique la "cláusula democrática" a ese país, donde "no hay democracia".

Costa Rica

El Gobierno de Costa Rica señaló que "no reconoce y considera nulos, viciados, ilegítimos, inconstitucionales y contrarios a la voluntad popular" la convocatoria, el proceso y los resultados para la composición de una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela.



Costa Rica instó a todos los Estados y organismos internacionales a "desconocer esos resultados" y, al Gobierno de Venezuela para "recuperar la vía de la razón y escuchar el clamor de su pueblo".

Panamá

"El Gobierno de la República de Panamá en respaldo a los esfuerzos que realiza la comunidad internacional por defender el orden democrático y la paz social en Venezuela, ha decidido respaldar las medidas tomadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América de imponer sanciones a funcionarios venezolanos que impulsan la convocatoria a una Asamblea Constituyente", señala un comunicado oficial de la Presidencia.



Panamá reiteró que no reconocerá a ese órgano por el "abstencionismo registrado" y condenó la violencia registrada.

Paraguay

El Gobierno de Paraguay dijo que desconoce la convocatoria y los resultados del proceso para integrar una Asamblea Constituyente en Venezuela, al tiempo que propuso un diálogo con todos los sectores para restaurar la Asamblea Nacional.



La Cancillería paraguaya añadió que ese proceso se ha llevado a cabo "en contravención de las normas constitucionales de ese país, vulnerando además, el principio universal del sufragio”.



ELTIEMPO.COM