Presidente de Perú dice que nunca recibió dinero de Odebrecht

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, negó este miércoles haber recibido algún aporte económico para sus campañas electorales o haber tenido un vínculo laboral con la empresa brasileña Odebrecht, como señaló una información periodística.

"Yo nunca he recibido aporte alguno de Odebrecht para mis campañas electorales del 2011 y 2016. Tampoco he tenido vínculo profesional con Odebrecht", señaló

Kuczynski en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.



El portal peruano IDL Reporteros reseñó este miércoles un acta no oficial del interrogatorio que fiscales peruanos hicieron la semana pasada en Brasil al empresario Marcelo Odebrecht, quien supuestamente dijo que Kuczynski fue contratado como asesor de la constructora tras dejar el gobierno de Alejandro Toledo en 2006, y aparentemente recibió un aporte a su campaña electoral en 2011.



Según esa información, durante el interrogatorio Odebrecht reiteró que su compañía aportó 500.000 dólares a la campaña de la actual líder opositora Keiko Fujimori y que los detalles los conocía el exdirectivo en Perú Jorge Barata.



Tras esto, el empresario declaró que contrató a Kuczynski "para curar heridas" porque este se opuso al proyecto de la carretera Interocéanica durante la gestión de Toledo (2001-2006), en la que también fue ministro de Economía y jefe del gabinete.



Según la nota periodística, el fiscal peruano José Domingo Pérez, a cargo del interrogatorio, le preguntó a Odebrecht si la empresa apoyó con dinero la campaña electoral de 2011 de Kuczynski, en la que este quedó tercero. Odebrecht contestó que "si ha estado en los primeros puestos, tengo la certeza que sí" y nuevamente dijo que los montos y procedimientos los maneja Barata, quien está en preso en Brasil.

Además, según el portal peruano, solo Barata conoce cuánto se pagó a Kuczynski por esa labor de asesoría en temas económicos y demás detalles. Al respecto,

Kuczynski recordó este miércoles que participó en las elecciones presidenciales del 2011 como invitado de una alianza política y aseguró que nunca estuvo entre los favoritos a ganar esos comicios.



"En el 2011 participé en la campaña presidencial electoral como invitado por la Alianza por el Gran Cambio, movimiento que no estuvo entre los favoritos del proceso", comentó en Twitter.



El gobernante enfatizó, en un tercer mensaje, que está "absolutamente seguro" de sus actos y pidió que se deje que las autoridades fiscales y judiciales de su país "trabajen con autonomía, independencia y libres de presiones políticas". "Estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción", concluyó.



En un testimonio escrito que dirigió hace unos días a una comisión parlamentaria que investiga el escándalo de Lava Jato en Perú, Kuczynski había afirmado que no tuvo relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus socias peruanas.



En Perú, la justicia investiga los 29 millones de dólares que Odebrecht declaró haber entregado a funcionarios entre 2005 y 2014 para adjudicarse obras durante un periodo que comprende los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), este último en prisión preventiva por un presunto lavado de activos.



