Kuczynski, ‘ad portas’ de ser destituido como presidente de Perú

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, comparecerá este jueves ante un Congreso dominado por la oposición para defenderse de las acusaciones de haber mentido sobre sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, pero las posibilidades de salvarse de ser destituido parecen mínimas. El mandatario corre el riesgo de ser cesado por “incapacidad moral” y convertirse en el primer presidente en perder su puesto por Odebrecht, que admitió haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos en varios países latinoamericanos para lograr importantes contratos de obras públicas.

“Yo no he mentido, no soy corrupto”, ha repetido Kuczynski. “La suerte del presidente Kuczynski está echada”, dijo el analista político Luis Benavente, quien vaticinó que el mandatario de centroderecha será destituido este mismo jueves.

¿Cuál será el proceso de este jueves?

Kuczynski entregará sus descargos desde las 9 a. m. El empresario de 79 años, con experiencia y amigos en Wall Street, alega que nunca recibió un pago ilegal de la compañía brasileña, pero tres de cada cinco peruanos estiman que debe dejar el poder, según encuestas.



Después de escuchar los descargos del mandatario, el Congreso unicameral sostendrá un debate antes de votar si lo destituye por haber ocultado que empresas vinculadas a él realizaron asesorías a Odebrecht, por las que la multinacional pagó casi cinco millones de dólares. Para aprobar la vacancia se requieren 87 votos de los 130 escaños del Parlamento. Los votos parecen asegurados, puesto que el proceso de destitución fue solicitado por 93 legisladores.

¿Puede no ser destituido?

La única esperanza de Kuczynski es encontrar los aliados políticos suficientes para seguir en el cargo y frustrar la moción que pide destituirlo. El problema es que el fujimorismo domina el Congreso con mayoría absoluta.



El único apoyo seguro de Kuczynski en esa votación serán los 18 congresistas del partido oficialista Peruanos Por el Kambio. Pero el presidente podría negociar con la izquierda y con Alianza Para el Progreso. En el 2016, el apoyo que la candidata izquierdista Verónika Mendoza le dio en las elecciones presidenciales fue clave para ganarle los comicios a Keiko Fujimori con una diferencia de 40.000 votos.

¿Habrá observación internacional?

El presidente peruano pidió a la OEA enviar un observador para seguir la situación política y el desarrollo de su proceso de destitución en el Congreso.



Kuczynski manifiestó en la solicitud “la profunda preocupación de su gobierno debido a la ocurrencia de algunos hechos que afectan la estabilidad democrática”, como “el actual intento de destituir a tres miembros del Tribunal Constitucional, situación sobre la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado”. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en su cuenta de Twitter que se vienen “ajustando detalles para envío de una delegación de la OEA” a Perú.

¿Quién sería el reemplazo del mandatario peruano?

El primer vicepresidente, Martín Vizcarra, es el llamado a suceder a Kuczynski hasta julio del 2021 en el caso de que el Parlamento lo destituya este jueves.



La bancada mayoritaria en el Congreso, formada por la fujimorista Fuerza Popular, adelantó su respaldo a Vizcarra para que asuma la presidencia de la República en el caso de que la destitución de Kuczynski sea aprobada.



El legislador oficialista Juan Sheput propuso que si el Congreso destituye a Kuczynski, renuncien los dos vicepresidentes peruanos. Esto obligaría a convocar nuevas elecciones, lo que provocaría mayores turbulencias económicas, según analistas.

¿Queda en peligro el crecimiento económico?

El caso Odebrecht y el proceso de destitución están provocando perjuicios económicos en Perú. Aunque el país registra un crecimiento superior al de sus vecinos (3,9 por ciento en 2016), tuvo que recortar en un punto sus expectativas para 2017, a 3,8 por ciento, por la paralización de algunas obras.



Kuczynski pronosticó en julio que la economía peruana crecería más del 4 por ciento en 2018 con la reanudación de los grandes proyectos de infraestructura, pero esa meta ahora parece lejana.



Agencias*

AFP , EFE y Reuters