En Venezuela, oposición da primer paso para remover a jueces del TSJ

Con un acuerdo aprobado por la mayoría parlamentaria que representa la oposición, la Asamblea Nacional venezolana activó el primer paso para lograr la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes la semana pasada anularon la inmunidad parlamentaria y pretendieron asumir las funciones del Poder Legislativo.



El documento ratifica la demanda interpuesta por varios diputados opositores, el pasado viernes 31 de marzo, ante el Consejo Moral Republicano para que se pronuncie sobre la legalidad de las sentencias y determine si los magistrados incurrieron en delito.

Esta vez, en sesión plenaria, esperan que esa instancia “tramite la solicitud (...) a los fines de la calificación de las faltas en que podrían encontrarse incursos los magistrados”.



Igualmente, pidieron “dejar a salvo la posibilidad de iniciar el proceso de nulidad de la designación de los magistrados del TSJ que hayan sido elegidos sin cumplir los requisitos constitucionales y legales”.



El Consejo Moral Republicano es uno de los cinco poderes públicos que conforman la estructura del Estado venezolano y está compuesto por la Fiscalía General, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.



Solo un acuerdo de esta instancia, que también se le conoce como el Poder Moral, puede iniciar formalmente el proceso de destitución de los magistrados del Poder Judicial si concluyen que estos incurrieron en una “falta grave”.



Sin embargo, la Asamblea, al pedir que deje “a salvo la posibilidad” de anular la designación de algunos magistrados, espera retomar un proceso de destitución que inició el año pasado, cuando abrió una investigación para revisar sus credenciales y el proceso para su elección. Estas iniciativas fueron rechazadas por los diputados oficialistas que aseguran que desde la Asamblea se quiere dar un golpe para deponer al presidente del país, Nicolás Maduro.



Los actuales magistrados del TSJ fueron electos a finales de diciembre del año 2015 por la entonces Asamblea Nacional de mayoría oficialista, fuera del periodo ordinario de sesiones y aun cuando ya había sido electa la Asamblea opositora que asumió funciones el 5 de enero del 2016.



A este hecho, se le añade otro de mayor trascendencia: y es que seis de los siete magistrados electos no cumplen con los requisitos para su designación. Entre ellos se destaca que al menos dos estuvieron inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela poco antes de ser postulados para el cargo.



Además de las sentencias que anularon al parlamento –y las otras dos con las que se pretendió corregir el entuerto– la Asamblea Nacional se apoya de la opinión emitida por la fiscal general, Luisa Ortega, quien las calificó de “inconstitucionales”.



Sin embargo, esto no parece ser suficiente para que comience formalmente el proceso de destitución, pues el Defensor del Pueblo y actual presidente del Poder Moral, Tarek William Saab, no solo dijo en su momento que las decisiones del TSJ fueron “impecables”, sino que coincidió con la postura oficial de que las sentencias “correctivas” pusieron punto final a lo que el presidente Nicolás Maduro calificó como una “controversia” en la que se puso como árbitro.



Pero esto no parece amilanar a la oposición, fortalecida tras el zarpazo de la semana pasada y los recientes pronunciamientos a favor de la democracia en Venezuela emitidos por la Organización de Estados Americanos (OEA). Es así como hoy, tal y como ocurrió el martes pasado, el liderazgo opositor encabezado por los diputados llamó a una protesta masiva en siete puntos de Caracas para mantener la presión y tratar de lograr un escenario favorable para un cambio político a través de elecciones.





Valentina Lares Martiz

Corresponsal de EL TIEMPO