Con megaprotesta, oposición desafía militarización de Nicolás Maduro

Desde hace 206 años, un día como hoy, se conmemora en Venezuela la Firma del Acta de la Independencia. Y la oposición escogió precisamente este feriado para convocar a lo que espera sea la más grande movilización contra la llamada revolución bolivariana.

Además de demostrar su descontento hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro, la masa opositora busca presionarlo en demanda de respeto a la separación de poderes en el país (exigiendo plenas competencias para la Asamblea Nacional) y la publicación de un cronograma electoral.



Se trata de la quinta convocatoria a la calle hecha por la oposición en los últimos 15 días, en los que ha sido víctima de una escalada represiva por parte de los cuerpos de seguridad del Estado –y bandas armadas auspiciadas por el Gobierno– que ha dejado a siete personas fallecidas, docenas de heridos y 538 detenciones.

Un saldo que no parece desalentar a los opositores, por lo que el Gobierno aumentó la apuesta para la jornada de este miércoles y llamó también a sus seguidores a las calles del país “en defensa de la Constitución y la revolución”, como invocó el diputado y “hombre fuerte” del chavismo, Diosdado Cabello.



La convocatoria oficialista incluye a cientos de “milicianos” con los que el presidente Maduro desfiló este lunes y a quienes exhortó a salir en defensa del Gobierno si acaso ocurre un golpe de Estado. También a por lo menos 60.000 motorizados que, según Cabello, no permitirán a la oposición “entrar” al centro de Caracas.



A pesar de las amenazas, la oposición convocó a marchar desde 26 puntos de la capital venezolana, en su mayoría ubicados en zona del oeste, que el chavismo considera “intocables”.



Como en otras ocasiones, se espera que la ciudad amanezca fuertemente militarizada por sus entradas y salidas así como las estaciones de metro cerradas.



En su narrativa política de los últimos días, el chavismo ve en la convocatoria de hoy la semilla de una revuelta similar a la del 11 de abril del 2002, que terminó con 19 fallecidos y la deposición temporal del presidente Hugo Chávez. Sin embargo, desde la Mesa de la Unidad Democrática y diversos líderes de la oposición han dicho que la protesta pretende ser un elemento de presión adicional para un cambio de gobierno sin que ello implique un golpe militar.



“Esta no es la batalla final ni la ida a (palacio de Gobierno) Miraflores”, dijo el coordinador de la MUD, Ángel Oropeza.



El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aclaró en un mensaje a la Fuerza Armada Nacional que no piden a los castrenses “que se levanten” contra el Gobierno sino respeto a la protesta que hasta ahora han repelido ferozmente.

En la conmemoración del séptimo aniversario de las Milicias Bolivarianas, el presidente Nicolás Maduro se rodeó de estas y de funcionarios militares para enviar un mensaje de fuerza y cohesión. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE Maduro afirmó que le entregaría a cada uno de los 500.000 “milicianos" un fusil. Foto: Prensa Miraflores / EFE A pesar de las afirmaciones de Maduro, el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López descartó que hubiera alguna violación de las leyes. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE Las protestas de los últimos días han dejado el salgo de 7 muertos y 538 arrestados por manifestarse contra el Gobierno venezolano y exigir la activación inmediata de un proceso electoral. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE Seis de las víctimas, hombres, habían participado o estaban cerca de alguna de las protestas en sus respectivas ciudades y recibieron impactos de bala. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE Además de la represión 'in situ', el sistema judicial ha reactivado la estrategia de encarcelamiento masivo aplicado a las protestas del 2014, con un saldo actual de 538 personas detenidas. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE Frente a los últimos pronunciamientos del presidente Maduro, once países de América Latina pidieron al Gobierno de Venezuela que “garantice" el derecho a la manifestación pacífica. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE Uno de ellos fue el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que hizo un llamado a la cordura. Además, aseguró que su gobierno ve ‘con preocupación militarización’ en el vecino país. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE Pero esta comunicación comunicación fue rechazada por Caracas, al considerarlo “una grosera injerencia” de su política interna. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE

“La FAN debe hacer valer su presencia e informar al Gobierno que estamos en presencia de una sociedad caótica (...), que esta situación que vive Venezuela es insostenible, que mantener la crisis implica mantener la violación de los derechos humanos (...) y que la única solución es convocar a elecciones de manera inmediata para que tengamos la posibilidad como pueblo de elegir el futuro que queremos sin presos políticos, sin inhabilitados y con respeto a la Constitución”.



Pero más allá de los discursos, es mucha la expectativa que se cierne sobre la jornada. Aunque los análisis preliminares apuntan a que esta será una demostración masiva del hastío del venezolano hacia el Gobierno, la propia dirigencia opositora advierte que no se trata de un hito y destaca una estrategia de largo aliento.



Constancia, más que fuerza, es la consigna sobre todo en los diputados más jóvenes, que han estado frente a las protestas.



Algunos, como Freddy Guevara, del partido Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, señaló uno de los posibles pasos: “Tenemos que irnos preparando para convocar un paro cívico”.

El temor de que la jornada termine en violencia es grande, dada la tremenda represión desplegada por las fuerzas policiales y militares en las últimas dos semanas. De hecho 11 países latinoamericanos y la Unión Europea se expresaron a ese respecto.

Pero el Gobierno no cede. El martes, la canciller Delcy Rodríguez respondió a estos cuestionamientos al decir que no han reprimido las manifestaciones sino que se ha “contenido la violencia”. “No condenan la violencia que ejerce la dirigencia opositora promoviendo destrozos, promoviendo sufrimiento”.

Santos llama a la ‘cordura’

El presidente Juan Manuel Santos expresó su “preocupación” por lo que está sucediendo en Venezuela, en particular por el anuncio de su homólogo Nicolás Maduro de expandir a 500.000 los miembros de la Milicia Bolivariana, para quienes prometió al menos un fusil para cada uno. “Vemos con seria preocupación la militarización de la sociedad venezolana”, escribió el mandatario colombiano a través de su cuenta de Twitter.



El Presidente también hizo un “llamado a la cordura”.



Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que armar a cientos de miles de civiles en Venezuela “llevará al desastre” al país caribeño.



"Hay que mandar un mensaje de no violencia y de asunción de responsabilidades”, indicó un alto funcionario del Departamento de Estado en una conferencia telefónica con periodistas ante las protestas masivas convocadas para hoy en Venezuela.



“El Ejército, la Policía y el resto de las Fuerzas Armadas deben cumplir con la Constitución y con las leyes internacionales y garantizar los derechos de los ciudadanos que se manifiesten”, agregó la misma fuente en referencia a la represión por parte de los agentes de seguridad que se ha denunciado en las últimas semanas.

Preguntado por si Washington estaría dispuesto a imponer sanciones a Caracas, el funcionario apuntó a que esas acciones “afectarían a la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos”, quienes ya sufren carencias de abastecimiento alimentario y de medicamentos, entre otras cosas. Además de Venezuela, también hay marchas en Colombia (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Cartagena). Y en, al menos, 15 países más.

Inflación del 720 %



Washington (AFP). La inflación en Venezuela llegará a 720,5 por ciento al cierre de este año, la mayor del continente americano y una de las mayores del mundo, estimó el Fondo Monetario Internacional en su informe semestral. Para el 2018, el organismo mundial estimó una inflación de 2.068,5 por ciento, de lejos la más alta entre el centenar de países que evalúa en su informe. En América Latina, está seguida de muy lejos por Argentina, con 25,6 %.



VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO