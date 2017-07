La ONU pide a Venezuela respetar la consulta popular opositora

La ONU instó este viernes a Venezuela a respetar el plebiscito que la oposición quiere celebrar contra la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, una demanda que el representante venezolano ante la organización en Ginebra consideró "insólita".



Naciones Unidas "exhorta a las autoridades a respetar los deseos de quienes quieren participar" en la consulta popular simbólica que organiza la oposición el domingo, había dicho ante la prensa una portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Liz Throssel.

Para el representante permanente de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, este llamado "pareciera avalar o respaldar la pseudo consulta", cuya intención, dijo en un comunicado, "no es otra que conformar un gobierno paralelo al margen de toda legalidad".



"La figura plebiscitaria no está contemplada ni en la Constitución ni en ningún otro instrumento legal", señaló Valero, según el comunicado. La oposición venezolana convocó a principios de este mes un plebiscito para que la ciudadanía exprese si está de acuerdo o no con la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Maduro para reescribir la Carta Magna.



El diputado opositor Freddy Guevara calificó la consulta popular como "el acto de desobediencia civil más importante de la historia de Venezuela".

Solicitudes de asilo al alza

Throssel también exhortó al gobierno de Caracas a dejar de recurrir a los tribunales militares para juzgar a civiles, una práctica "que avanzó en las últimas semanas" y que es "contraria al Derecho Internacional en materia de derechos humanos". Y consideró "esencial que el gobierno tome medidas para que las fuerzas de seguridad [...] no hagan un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes".



Desde el inicio de las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, el 1 de abril, unas 92 personas murieron y 1.519 resultaron heridas, dijo citando a la fiscalía general de Venezuela. No obstante, la ONU calcula que el número de heridos es mayor.



El llamado de la ONU coincide con la publicación por parte de su Agencia para los Refugiados (ACNUR) de datos que muestran que las solicitudes de asilo presentadas por venezolanos se dispararon en los últimos meses.

Según la ONU, en los seis primeros meses del año 52.000 venezolanos han pedido asilo en varios países. Foto: Reuters

Desde enero, se han registrado 52.000 peticiones, más del doble de las registradas en todo el año anterior.



El mayor número de solicitudes se registraron en Estados Unidos (18.300), Brasil (12.960), Argentina (11.735) y España (4.300).

De acuerdo con ACNUR, estas cifras apenas representan una "parte" del número total de venezolanos que salieron del país, pues "muchos no solicitan el asilo, a pesar de que muchos dicen que huyen debido a la violencia y la inseguridad".



Ginebra (AFP)