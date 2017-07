Inédita violencia en México tras muerte de presunto narcotraficante

Un enfrentamiento entre militares y delincuentes en plena capital mexicana, donde murió un presunto líder narcotraficante, provocó serios desmanes que incluyeron bloqueo de calles y quema de vehículos, un hecho inaudito en esta ciudad considerada la más segura del país ante la violencia del crimen organizado.

La Marina abatió a ocho narcotraficantes en la zona de Tláhuac, donde la venta de drogas era controlada por uno de ellos. "Felipe de Jesús 'N' era cabeza de una organización delictiva extremadamente violenta y que opera en las delegaciones de Tláhuac e Iztapalapa (al oriente de la capital mexicana)", dijo la Marina en un comunicado sobre el narcotraficante, conocido como 'El Ojos'.



Aunque cientos de militares acordonaron inmediatamente el área del tiroteo con vehículos blindados y camionetas, grupos de individuos no identificados a bordo de motocicletas y mototaxis iniciaron una ola de disturbios en zonas aledañas, que incluyeron la quema de al menos un microbús y un camión de carga.

La muerte de ocho narcotraficantes en un enfrentamiento con una patrulla de la Marina mexicana pone en evidencia la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México Foto: EFE

Adicionalmente, decenas de mototaxistas, que según testigos trabajan como vigilantes para la organización criminal, bloquearon calles y se enfrentaron a policías locales con la intención de impedirles el paso. Mientras tanto, un helicóptero militar sobrevolaba la zona.



Los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos del crimen organizado son comunes en estados del país como Sinaloa, Tamaulipas o Chihuahua, por ser centros de operación e influencia de grandes carteles del narcotráfico. A pesar de eso, la capital mexicana se había mantenido ajena a este tipo de hechos violentos.

Felipe de Jesús 'N' era cabeza de una organización delictiva extremadamente violenta y que opera en las delegaciones de Tláhuac e Iztapalapa FACEBOOK

TWITTER

Inusitada violencia

El alcalde capitalino, Miguel Ángel Mancera, quien ha dicho en reiteradas ocasiones que los carteles del narcotráfico no operan en Ciudad de México, aseguró que el incidente fue parte de un operativo que se planeó por más de siete meses.



"Son organizaciones mucho más grandes los carteles", dijo Mancera a la cadena local Televisa, reafirmando su postura sobre la inexistencia de mafias en la capital. "No quiere decir que no sean peligrosos y que no sean violentos", admitió.

Miguel Angel Mancera, alcalde de Ciudad e México, aseguró que aunque lo carteles son organizaciones mucho más grandes, eso no quiere decir que estos grupos no sean peligrosos. Foto: AFP

Ante los disturbios, las autoridades municipales suspendieron las clases escolares del jueves y viernes en toda la delegación Tláhuac. La Marina aseguró que en el lugar del enfrentamiento se encontraron armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Son organizaciones mucho más grandes los carteles, no quiere decir que no sean peligrosos y que no sean violentos FACEBOOK

TWITTER

El cuerpo militar señaló que el enfrentamiento comenzó cuando los militares llevaban a cabo trabajos de inteligencia en los que se ubicó a grupos de narcomenudistas, quienes operaban y presuntamente se dedicaban a la extorsión, secuestros y homicidios en Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa, ubicados al sur y oriente de la capital mexicana.

La violencia en México se acentuó hace más 10 años con el inicio de una ofensiva militar del gobierno contra el crimen organizado, que desde entonces ha provocado más de 186.000 muertos, según cifras oficiales.



Los datos oficiales más recientes indican además que el mes de mayo fue el más letal desde que se inició en 1997 un registro de crímenes, con 2.186 homicidios, aunque no se detallan cuántos están ligados al narcotráfico.



AFP