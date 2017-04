‘Armar a civiles es una acción represiva homicida’: secretario de OEA

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, consideró el martes que el hecho de que el Gobierno venezolano arme a civiles es “una acción represiva homicida que incita a la violencia”.

“Las recientes acciones del régimen de repartir armas a civiles e instarlos a la confrontación constituyen una acción represiva homicida que incita a la violencia”, afirmó Almagro en un comunicado después de que el gobierno de

Venezuela aprobó el lunes la ampliación de la Milicia Bolivariana a 500.000 civiles armados.



“Todos debemos condenar este tipo de acciones y el Gobierno debe revertir absolutamente ese posicionamiento que solamente incita al conflicto y a la confrontación. Pedimos se respete el derecho del pueblo a manifestar en paz”, agregó, en referencia a las protestas opositoras convocadas para hoy en Venezuela y de venezolanos en el extranjero.

Almagro emitió este comunicado de la OEA fechado en Washington en el mismo día en que se reunió en Santo Domingo con el expresidente dominicano Leonel Fernández (uno de los impulsores del diálogo entre el Gobierno y la oposición en

Venezuela), con quien examinó “diversas vertientes” sobre la situación política en

Venezuela, según una nota de la Fundación Funglode, que preside Fernández.



En un sentido similar se expresó la organización Human Rights Watch (HRW), que consideró “irresponsable” y “dictatorial” que Maduro, aprobara la ampliación de la Milicia Bolivariana: “Eso está relacionado con las protestas pacíficas (...) cuando la obligación de las autoridades es facilitar la disidencia y garantizar la seguridad de los que se van a pronunciar”, dijo José Miguel Vivanco, director para América de

HRW.



“Pero eso no es posible en Venezuela, porque es una tiranía, no una democracia”, agregó, tras presentar un informe sobre el éxodo de venezolanos a Brasil por la “crisis humanitaria”.



Vivanco denunció, además, que las autoridades de Venezuela “armen a pandillas de delincuentes que ya tienen armas, los conocidos colectivos, que operan con licencia para portar armas y disparar y detener a cualquier persona, lo cual es propio de un régimen dictatorial no de un sistema democrático”.



“Esto es el quiebre más absoluto de un Estado de derecho, no conocemos un ejemplo similar en América Latina, donde el Gobierno arme a milicias urbanas que operan con total impunidad y tienen licencia para disparar”, añadió.



