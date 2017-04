Odebrecht revela que pagaron para liberar secuestrados en Colombia

Nuevas revelaciones se conocieron sobre la relación de Odebrecht en Colombia, luego de que la cadena Globo de Brasil publicó un video con declaraciones de Marcelo Odebrecht, expresidente de la compañía brasileña y quien está condenado a 19 años de cárcel por corrupción, sobre pagos ilegales que realizó la constructora en América Latina.

Odebrecht indicó que pagaron secuestros en Colombia y Perú, sin especificar a cuáles organizaciones o grupos entregaron el dinero.



“Tú no actúas en países con guerrilla o en las favelas de Río de Janeiro sin pagar a milicias, entonces existe mucho dinero que fluye. Incluso pagas secuestros (…). Nosotros pagamos secuestros en Colombia y secuestros en Perú”, dijo el expresidente de la empresa brasileña.



Odebrecht resaltó también que incluso participaron con el gobierno de Brasil en las negociaciones para traer el cuerpo de un ingeniero brasileño, que fue secuestrado en Iraq.

“Yo participé de un operativo para traer el cuerpo de un ingeniero que fue secuestrado en Iraq. Yo participé junto al Gobierno brasileño en la negociación, que incluso involucra al Gobierno italiano. Nosotros dimos, si no me equivoco, 5 millones de dólares”, indicó.



Así mismo, el empresario dijo que se creó un 'modus operandi' de pagos desde la década del 90. “No puedo decir exactamente la fecha, pero fue a mediados del 90, 93, 94, 95”.



El expresidente de Odebrecht afirmó que en este proceso se dieron cuenta del “robo interno” que había dentro del país, el cual, según él, no tiene ningún tipo de control.



“Las personas que hacían desvíos internos se beneficiaban justamente del hecho que no había ningún tipo de control”, aseveró Odebrecht.



