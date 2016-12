'Tenemos que recuperar la credibilidad con actos y hechos'

Encargado de la nueva política anticorrupción del conglomerado Odebrecht, Sérgio Foguel, integrante del consejo de administración del grupo, admite que los exejecutivos de la compañía protagonizaron actuaciones de desvío de conducta y que hasta Emilio Odebrecht (expresidente de la empresa) podrá ser investigado internamente.

La firma todavía espera la liberación de los acuerdos de delación, con el fin de analizar los testimonios dados por los directivos de la compañía a las comisiones que llevan el caso de la operación Lava Jato.

En un documento divulgado el miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la constructora y sus ‘co-conspiradores’ pagaron aproximadamente 1.000 millones de dólares (a la tasa de cambio de hoy) en sobornos en 11 países, además de Brasil.

Esta empresa es la misma que tenía un código de conducta y una política donde se predicaba la ética. ¿Qué se hizo mal?

Existía una política sobre cumplimiento, que era el código de conducta. Este tema no estaba suficientemente desarrollado en toda la organización, y esos desvíos de conducta lamentables, reconocidos públicamente, se están investigando. En la medida en que se detecte lo que ocurrió, estaremos creando las condiciones para que no vuelva a pasar.

Ahora la llamada TEO (código de ética de la empresa), que tiene una base ética en la forma de relacionarse con las personas y de desarrollar los procesos gerenciales de la compañía, mostró que hubo desvíos de conducta. Otra cosa es la nueva política sobre cumplimiento, que es un documento de 60 y tantas páginas que bebe en la fuente de las mejores prácticas mundiales, y atiende los reglamentos internacionales y la legislación vigente.



Entre el 2014 y el 2016, la empresa divulgó notas negando lo que hizo. Como la empresa mintió varias veces, ¿cómo creer ahora que la promesa de no cometer nuevos ilícitos no es mentira?

Es lamentable que en aquella oportunidad las personas que afirmaron eso no tuvieran conocimiento o juzgaran, por alguna razón que desconozco, que no era propio hacer aquella divulgación pública, o no tenían condiciones para enfrentar los acuerdos. La forma como evolucionó esto también sorprendió al consejo de administración. Es un contraste muy grande. Pero, por lo que estamos viviendo y por lo que se está haciendo internamente desde un año atrás, estamos convencidos de que las personas encargadas de entablar esas negociaciones, en crear la política, están haciendo un esfuerzo colectivo y consciente en todos. Ahora, realmente la credibilidad entre las personas externas de la organización, dado ese contraste que usted estableció, tendremos que conquistarla con actos y hechos a lo largo del tiempo.



Usted fue vicepresidente de gobierno de la empresa por 25 años y ahora está al frente de esta área de anticorrupción. ¿Usted regresó para hacer la limpieza?

(Risas). Siempre trabajé en el holding. Cuando ingresé en 1977, tenía una empresa de consultoría en estrategia y planeación de organización, y Norberto (Odebrecht, el fundador) me invitó porque tenía el sueño de transformar a aquella constructora media en un grupo empresarial diversificado. Pienso que ayudé, aprendí mucho. Siempre trabajando en gobierno corporativo, en personas, en políticas y en planeación integrada de todo el grupo. Hace muchos años estoy en el consejo y permanezco en él.

Emilio (hijo de Norberto Odebrecht) me hizo la invitación al inicio del año, cuando se preparaban para entablar los compromisos de ese acuerdo. Él me dice: “Oye, Sergio, nos podría ayudar a ver qué se está haciendo en el mundo entero y repensar dónde erramos y lo que es preciso hacer, pensar en el futuro de la organización”. Después de algunos meses (de trabajo), una de las conclusiones básicas es que tenemos que confiar en esa capacidad empresarial descentralizada y en el potencial de las personas para desarrollarse.

Lo más importante es que existe un equipo externo de cumplimiento, pero nosotros preferimos adoptar el nuestro de conformidad con las normas, directrices y leyes vigentes en Brasil. Trajimos personas para ello, pero también personal de la empresa.

Las delaciones deben salir a la luz pública a comienzos del 2017. ¿Estas se analizarán dentro de esa política de compromisos o esas reglas solo valen de aquí en adelante?

Tienen que ser investigadas, analizadas y entendidas las fallas que ocurrieron. A partir de ahí, tendremos que ver cuáles medidas serán tomadas en los procedimientos, los procesos y en los sistemas para prevenir –si es posible en un ciento por ciento– que vuelvan a ocurrir.

En relación con el castigo de lo que ya ocurrió, ¿esas reglas se aplican a Emilio Odebrecht?

La política será tenida en cuenta para todos. El punto que quiero resaltar es: ¿cuáles son los hechos específicos que lo llevaron a hacer informes y cuáles informes no son de nuestro conocimiento? Y eso forma parte del sigilo de toda la negociación del acuerdo. En la medida en que eso se vaya haciendo, (vamos) a darle el tratamiento que determina la política (...). Él sí podrá ser investigado.



¿Qué garantiza que un funcionario denuncie al jefe y que esa denuncia no se vuelva en contra de él?

Está absolutamente claro en la política que nadie puede sufrir retaliaciones por el hecho de hacer una denuncia. Más que eso, hay una parte que nadie puede omitir. Si por alguna razón esa persona no se anima a revelar explícitamente al líder, los nombres o las circunstancias de los hechos, que haga la denuncia por el canal ‘Línea de ética’.

‘O GLOBO’, BRASIL (GDA)