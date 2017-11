Condenan a ocho colombianos en Panamá por tráfico de drogas

Los hombres fueron sentenciados a seis años y medio de prisión en Panamá por tráfico de drogas, informó este lunes el Ministerio Público (Fiscalía) panameño.

Los colombianos, no identificados, fueron condenados luego de que un juez de garantías refrendara un acuerdo presentado por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la provincia caribeña Colón y la comarca indígena Guna Yala.



En la audiencia por este caso, que se realizó el pasado 2 de noviembre, la Fiscalía pidió el decomiso de la embarcación de nombre 'San José' a favor del Estado, lo que fue admitido. El pasado 31 de octubre, la Fiscalía y el Servicio Nacional Aeronaval decomisaron 298 paquetes de droga en una embarcación, al norte de Punta San Blas, en la comarca Guna Yala.



Los paquetes con la droga, no especificada, estaban dentro de 14 sacos en un tanque de almacenamiento de agua de la embarcación, con bandera de Tanzania y donde viajaban los ocho colombianos, según el Ministerio Público. La 'San José' había zarpado de un puerto de Colombia, no identificado.

EFE