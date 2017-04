Aumenta a 29 el número de personas muertas en protestas en Venezuela

El estudiante Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años, murió ayer tras haber sido impactado en el pecho por una bomba lacrimógena disparada a corta distancia. Pernalete participaba en la séptima protesta convocada por la oposición y la jornada, que comenzó como una caminata pacífica, terminó en una nueva batalla campal en la que la Policía y la Guardia Nacional persiguieron a cientos de personas disparando gases, perdigones y chorros de agua a presión.

“Otro venezolano asesinado por tu locura, Nicolás Maduro”, se lamentó el gobernador de Miranda, Henrique Capriles.



La noche del martes también fue asesinado por disparos de perdigones a quemarropa el joven Christian Ochoa (22 años), en la ciudad de Valencia, y Efraín Sierra (28), en el estado Táchira, por un disparo en el estómago que, según el gobernador de esa entidad, José Gregorio Vielma, fue disparado desde una protesta opositora. Estas tres muertes aumentan a 29 el número de víctimas relacionadas directa o indirectamente con las manifestaciones.



A diferencia de las protestas anteriores, en la de este miércoles el uso del gas lacrimógeno trastocó en disparos directos de los cartuchos a quienes trataban de llegar a la Defensoría del Pueblo.



La señora Yolita Rodríguez, de 58 años, también fue impactada en la cabeza, así como por lo menos cinco periodistas mostraron sus heridas tras recibir también el impacto directo de estas bombas.



La “lluvia” de gas comenzó más temprano de lo usual y desde el inicio de las marchas en algunos puntos organizados para no restringir el paso de vehículos. Así fue la que comenzó en la zona de San Pedro, en Caracas, reprimida tan violentamente que hasta los niños de una escuela debieron ser evacuados al verse afectados por el gas. En una clínica cercana a esa zona de la capital, el diputado opositor Richard Blando encaró a un grupo de guardias nacionales que disparaba sin descanso los gases para contener el avance de los marchistas.

Decenas de manifestantes denunciaban a través de redes sociales que en algunas zonas la Policía perseguía a los manifestantes aún cuando estos se retiraban de la protesta.



Como en una realidad paralela, en el punto más álgido de las protestas, el presidente Nicolás Maduro recibió en el patio del palacio de gobierno a una marcha de jóvenes seguidores de la revolución, a quienes agasajó con música y algunos créditos para recuperación de comedores universitarios. Enigmático, el mandatario señaló que pronto hará un “anuncio histórico” para el que pidió el apoyo de sus seguidores.



“Yo necesito que la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Gran Polo Patriótico, de las universidades, se organicen mejor porque los voy a convocar para algo muy grande y necesito que no me vayan a fallar, no le vayan a fallar a la historia”, afirmó.



La oposición anunció la continuación de las protestas, este jueves, con una sesión en el parque deportivo Miranda, en Caracas, y el viernes, con protestas en las inmediaciones de las cárceles venezolanas para exigir la libertad de los presos políticos. Para el primero de mayo esperan llevar a cabo otra gran marcha, fecha en la que también el oficialismo ha convocado a las calles.



Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, llamó a los opositores a “perseverar en todos los frentes, porque somos una mayoría convencida de que hace falta un cambio ya, no solo de gobierno sino de modelo político”. Recalcó que la “violencia oficial –propia de un gobierno agonizante– solo fortalece la iniciativa opositora”.

VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO