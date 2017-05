Crece cifra de muertos por represión en protestas en Venezuela

El Ministerio Público de Venezuela informó este jueves de la muerte del joven Miguel Castillo, de 27 años, en el sector Las Mercedes del este de Caracas, con lo que se eleva a 39 la cifra de fallecidos en escenarios de protestas que han sacudido al país caribeño en los últimos 40 días.



“Murió joven Miguel Castillo (27) durante manifestación en Las Mercedes. Fiscalías 34 nacional y 126 del Área Metropolitana de Caracas investigarán el hecho”, señaló la Fiscalía a través de Twitter.

La Fiscalía también informó este miércoles en un comunicado acerca del fallecimiento de Anderson Dugarte, un mototaxista de 32 años que resultó herido en la cabeza por un “arma de fuego” el lunes pasado en una manifestación en el estado de Mérida (oeste). Dugarte falleció este miércoles en el Hospital Universitario de Los Andes, en la capital merideña.



Efectivos de las fuerzas de seguridad de Venezuela dispersaron este miércoles con gases lacrimógenos una manifestación con miles de opositores que se encontraban en la principal autopista de Caracas, y que pretendía llegar hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en el centro de la capital.



Mientras los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lanzaban los gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar la protesta, un grupo de manifestantes respondía con piedras, botes de pintura y tarros de excremento, conocidos como ‘puputov’.

En la manifestación, algunos diputados, como Juan Requesens y el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, difundieron videos a través de la redes sociales en los que mostraban lo que, afirmaron, era una “salvaje represión”.



Frente a la crisis que atraviesa el país, el expresidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup aseguró este miércoles que no ve la posibilidad de una negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro y agregó que no hay ningún opositor dispuesto a pagar el costo político de dialogar con el oficialismo.



La última negociación que se dio entre la oposición y el Gobierno fue el 30 de octubre del año pasado, cuando se inició un proceso de diálogo, acompañado por Unasur y por una representación del Vaticano, la cual se extendió por poco más de un mes y se suspendió después de que ambas partes se culparon de haber incumplido los acuerdos.



La oposición aseguró entonces que el gobierno de Maduro no cumplió con los acuerdos de crear un cronograma electoral, implementar medidas para aliviar la crisis de escasez de medicamentos y alimentos, la liberación de los presos políticos y la restitución del rol del Parlamento.



EFE