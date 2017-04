Maduro rechaza resolución de la OEA sobre crisis en Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, rechazó este lunes una resolución de la OEA que declaró una "grave alteración inconstitucional" en su país, y dijo que ese organismo se ha convertido en un "tribunal de inquisición".



"Es un comunicado insulso, abusivo, inoperativo", dijo Maduro en una alocución de radio y televisión, en la que además denunció un "golpe de Estado" contra la presidencia del Consejo Permanente, que asumió este lunes Bolivia. (Lea también: 'Se calienta debate sobre la crisis en Venezuela en la OEA')

La declaración de Maduro se da después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara este lunes, "por mayoría", una declaración que afirma que en Venezuela hay una "grave alteración inconstitucional del orden democrático" y exige al Gobierno de Nicolás Maduro que restaure "la plena autoridad" de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.



El texto fue aprobado "por mayoría" (19) de los 21 Estados presentes en la Sala, ya que solo se abstuvieron cuatro de ellos: República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador.

(Lea también: 'OEA declara que en Venezuela hay una grave alteración inconstitucional')



El documento lo presentaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EE.UU., Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú. El texto no se sometió a votación, sino que se aprobó "por mayoría" de los Estados presentes, según declaró el presidente interino del Consejo Permanente, el embajador de Honduras, Leónidas Rosa Bautista.



En el momento de la presentación y debate de la resolución no estuvieron presentes Bolivia, Venezuela y Nicaragua, que abandonaron la sesión tras denunciar que se trata de una reunión "ilegal" y un "golpe de Estado institucional" al haberse celebrado pese a que Bolivia, titular de la presidencia del Consejo, la suspendió esta mañana.



La resolución, el texto más duro aprobado en la OEA contra el gobierno de Nicolás Maduro, incorpora la posibilidad de que "en la medida que sea necesario", emprender "gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática", "incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial".



Asimismo, indica que "a pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas sentencias (del Supremo sobre la Asamblea Nacional), es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático".



De esa manera, los firmantes instan a Venezuela a "actuar en los próximos días para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional", según la lectura que hizo del texto la embajadora de Perú, Ana Rosa Valdivieso.



El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, advirtió antes de salir de la sala que cualquier cosa que fuera aprobada en esta sesión no sería tomada en cuenta por su Gobierno al considerar que la reunión es "ilegal".



El sábado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que después de revisar los contenidos de las sentencias 155 y 156, publicadas el 28 y 29 de marzo respectivamente, aclaraba de oficio el contenido y suprimía las facultades supraconstitucionales de Nicolás Maduro, y la que le da a la Sala Constitucional las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.



AFP y EFE