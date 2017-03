Nicolás Maduro manda mensaje en inglés a Trump

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mandó un mensaje en inglés al mandatario estadounidense, Donald Trump, durante su arenga en una concentración de partidarios del Gobierno, después de una marcha antiimperialista.



"Open your hear. Don't let them come to you, Mr. Trump", dijo en inglés al magnate y agregó en español "te lo digo en inglés para que nadie te lo traduzca".

Sin embargo, en redes sociales y algunos medios, el mensaje no se entendió del todo debido a la pronunciación del mandatario.



El presidente de Venezuela reiteró que busca un diálogo con respeto con el nuevo Gobierno de Estados Unidos, aunque admitió que tiene diferencias políticas con la gestión del mandatario Donald Trump y que rechaza la construcción de un muro con México.







Maduro dijo, además, que la oposición venezolana quiere llevar a Trump al mismo fracaso de sus predecesores en la Casa Blanca, George W. Bush y Barack Obama, al supuestamente pedir una intervención en Venezuela.



"Le digo a Trump: no se deje llevar a un fracaso, que es como una crónica de un fracaso anunciado. Sí se puede otro tipo de relaciones. Nosotros tenemos grandes diferencias políticas con lo que está haciendo, Trump, y las manifestamos en todos los escenarios. Estamos contra la construcción de ese muro con México, que no es solo contra México, sino de toda América Latina y el Caribe", señaló.



En su arenga en una concentración de partidarios del Gobierno, después de una marcha antiimperialista, Maduro dijo, sin embargo, que el muro con México ya está construido.



"Tienen 20 años construyéndolo y Trump lo que propone es trancar por completo el paso, separar el norte del sur. También estamos contra la criminalización y persecución de los migrantes. Hoy levantamos la voz contra un holocausto de los pueblos musulmanes del mundo", afirmó.



Respecto a los supuestos planes para intervenir en Venezuela, Maduro señaló: "Ojalá un rayo de luz llegue a la Casa Blanca y Trump, como presidente, se atreva a cambiar las políticas fracasadas e intervencionistas de los Gobiernos de Bush y Obama contra Venezuela".



En su discurso, Maduro exhortó a los poderes públicos venezolanos a actuar contra los opositores que, supuestamente, pidieron a la nueva administración de Estados Unidos una intervención en el país, lo que calificó como "algo criminal".



Maduro dijo que nadie tiene inmunidad para pedir la intervención de un país, pero no mencionó a los diputados de oposición que han pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) la activación de la Carta Democrática Interamericana.



El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (Congreso), Luis Florido, dijo que pidió al nuevo canciller brasileño Aloysio Nunes que intervenga y apoye la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela, alegando que Maduro gobierna fuera de la Constitución.



El Universal (GDA)