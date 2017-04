Maduro dice que Venezuela es ‘libre’ de la OEA y ‘más nunca’ volverá

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves que Venezuela es "libre" de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que "más nunca" volverá. Señaló además que aunque es en 24 meses que se cumpliría el retiro formal del mecanismo, ya su país no reconoce "ninguna decisión" que provenga de allí.

"Tengo el orgullo de decir que como presidente de la república (...) tomé la decisión de retirar nuestra patria de la OEA, de liberar nuestra patria del intervencionismo, de liberar nuestra patria de tanta ilegalidad, de tanto abuso, somos libres de la OEA y más nunca volveremos", dijo en un acto con simpatizantes en Caracas.



El gobernante señaló que desde "ya" Venezuela es libre del mecanismo y que no reconoce "ninguna reunión, ninguna decisión de la OEA que vulnere el derecho internacional e intervenga en los asuntos de Venezuela".



Dijo que en la OEA un grupo de países con gobiernos "de la derecha" ha conformado "una mayoría circunstancial" y por ello se ha impuesto "una intolerancia ideológica" en la organización internacional a la que calificó de "tribunal de inquisición anti venezolano".



"Con un secretario general absolutamente arrastrado, desvergonzado que está al servicio de la política imperial como ningún secretario general en 70 años de existencia de la OEA, Luis Almagro es la vergüenza de América Latina, del Uruguay, es una vergüenza", apuntó.



En este contexto también criticó al Gobierno argentino de ser "arrastrado" y "subordinado al imperio yanqui y de espaldas al pueblo argentino".



Venezuela anunció este miércoles su retiro de la OEA después de que fuera convocada una reunión de cancilleres para tratar la situación venezolana sin el aval del Gobierno de Maduro.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó que este jueves se iniciaría el procedimiento para abandonar la OEA y remarcó que Venezuela no participará en lo sucesivo "de ninguna actividad, de ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo" de países que "buscan perturbar la estabilidad y la paz" de su país.



La jefa de la diplomacia venezolana criticó la iniciativa para convocar la reunión de este miércoles que tomaron las misiones permanentes ante la OEA de 16 países miembros, en concreto Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.



La reunión de la OEA fue convocada para tratar la crisis en Venezuela que desde hace casi un mes pasa por una ola de protestas antigubernamentales que hasta el momento ha dejado 29 muertos, cientos de heridos y más de mil detenidos.

‘Maduro necesita aval del Parlamento para abandonar la OEA’

Por su parte, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el opositor Luis Florido, aseguró este jueves que el mandatario Nicolás Maduro necesita la aprobación del Legislativo para poder retirar al país de la OEA.



El mandatario venezolano "no puede decidir unilateralmente la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) puesto que esto es una decisión que involucra al Estado y, por tanto, debe contarse con la aprobación de la Asamblea Nacional", dijo Florido, según una nota de prensa del Parlamento.



El diputado indicó además que para que su país pueda salirse de la OEA "hay que modificar el artículo 23 de la Constitución" y, según dijo, la forma de hacerlo es a través de una enmienda, una reforma o "por una asamblea nacional constituyente". "Así que la solicitud que hizo la canciller Delcy Rodríguez es absolutamente nula", afirmó.



El artículo 23 de la Constitución establece que "los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República".



Este artículo dice además que dichos tratados también "son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público".



Según el texto, en la próxima sesión se debatirá un acuerdo en rechazo a la salida de Venezuela del organismo, "por considerar que no le hace ningún bien al país ni es legal salirse de este órgano que busca velar por el cumplimiento de la democracia" del país venezolano.



