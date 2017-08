Asamblea Constituyente se instalará el próximo viernes: Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que la Asamblea Nacional Constituyente se instalará el próximo viernes y no el jueves como estaba previsto, debido a que se debe esperar la proclamación de algunos ganadores que no han sido adjudicados por el Poder Electoral.



Además, aseguró que es necesario que este evento se haga en paz y con tranquilidad; así, todo estará listo para que el próximo viernes, a las 11:00 a.m. se haga la proclamación de los 35 constituyentes, luego de sus declaraciones durante un acto oficial en Caracas.

Maduro también afirmó que esto permitirá que se despejen las "amenazas" que pesan sobre la instalación de esta junta, prevista en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento de contundente mayoría opositora.



Pese a que durante la campaña se afirmó que esta ANC se instalaría en el palacio legislativo, Maduro indicó que esos son "temas" que se encuentran en "debate", aunque infirió que "seguramente" esta propuesta será aprobada.



Durante la noche de este miércoles, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) tomó un salón del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, como parte de los preparativos de seguridad ante la instalación de la ANC, dijo a Efe una fuente cercana al Legislativo.



El presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, señaló que los agentes perdían el tiempo y aseguró que los diputados se mantendrán trabajando en la sede legislativa.

La ANC es un órgano plenipotenciario que se instalará en la sede del Poder Legislativo y podrá eliminar la inmunidad parlamentaria y depurar las instituciones del Estado críticas con el Gobierno; y es vista por la oposición como una forma de Maduro de "consolidar la dictadura" en Venezuela.



Esta junta fue electa en medio de un estremecimiento político y social y de una oleada de manifestaciones que inició el pasado 1 de abril y que se salda con al menos 121 fallecidos.



EFE