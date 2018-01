Asesinato de joven a manos de su novia conmueve a los argentinos

En la ciudad de Gualeguaychú a 230 km en Buenos Aires, Argentina, se encontró a Fernando Pastorizzo, de 20 años, muerto con todas sus pertenencias. La incertidumbre por el crimen se resolvió cuando la exnovia de la víctima Nahir Galarza, de 19 años, confesó el crimen.



Tras un interrogatorio con el fiscal Sergio Rondoni la joven se quebrantó y confesó el delito. Ahora se encuentra en la unidad de salud mental, pues quedó en estado de shock luego de realizar la confesión. El arma usada por la mujer pertenecía a su padre que es oficial de policía.



Pastorizzo, recibió dos impactos de bala con una pistola calibre 9 milímetros, de los cuales uno entró en su corazón y salió por la espalda. Aún se desconoce el motivo del asesinato.



Habló el padre de Nahir

Marcelo Galarza, padre de la joven, afirmó que Nahir no quiso hablar con su abogado enfrente de él y su madre. "Creo que nos quiso cuidar. Y entonces pienso que no nos quiso contar sobre la relación que tenía con el chico porque temía que yo hiciera algo. Seguramente yo hubiera ido a Tribunales para declarar", explicó.



Además pidió disculpas a la familia de la víctima: "Yo lo lamento mucho (...) Creo que ella no quería que yo tuviera problemas y tomó la peor de las decisiones".



Ayer, frente al hospital, se realizó una marcha organizada por vecinos y amigos del joven asesinado para pedir justicia. Al respecto, el padre dijo: "¿Qué quiere la gente? Si nadie la está protegiendo y la califican peor por ser la hija de un policía. Si yo hubiera sido otra persona, no habría una horda de gente marchando. Pero hay morbo. Hay gente en los medios diciendo que la linchen ¿por qué? Si no saben nada".



Ante la pregunta de los periodistas acerca de cómo era la relación entre Nahir y Fernando, Marcelo Galarza dijo: "No sé qué decirte. El chico ni siquiera hablaba con nosotros y le decíamos que él viniera a casa a cenar y no quería. Lo que sí puedo decir es que hay testimonios de que la golpeaba”.



“No la estoy justificando, sólo quiero saber qué paso y creo que el teléfono que se secuestró es importante para que se determine", agregó.

Personas cercanas a la pareja aseguran presenciar una relación tormentosa. Foto: Facebook: Nahir Galarza

El testimonio del abogado de Nahir

Por su parte, el abogado espera que la chica pueda declarar nuevamente frente a la justicia cuando "esté más tranquila" y subrayó que la relación entre su defendida y el ex novio era tortuosa: "Hubo testigos y ya hay testimonios de que era una pareja enfermiza".



En cuanto a los pedidos de linchamiento por las redes sociales y los anuncios de nuevas marchas dijo: "Quiero decirle a los 40 millones de argentinos que estamos a disposición de la justicia y dejar en claro que lo que ha sucedido se puede explicar. Hoy quiero cuidarla y esperar a que ella esté tranquila para declarar. Esa noche pasaron varias cosas y personas escucharon como se peleaban".



Según fuentes del caso, la joven contó que pasó la noche con Fernando en la casa de ella, que luego fueron a andar en moto y, por razones que aún no se determinaron, le efectuó dos disparos en el pecho.



"Ella manifestó «fui yo, quítenle responsabilidad a mi padre y a mi familia»", afirmó el abogado defensor Rebossio.



Nahir,que es estudiante de derecho de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), fue internada tras la confesión porque no se encontraba "en buen estado de salud, sobre todo psíquico", según el abogado defensor que prometió la explicación del hecho.



LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA