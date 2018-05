Observación Electoral recibió 627 reportes de irregularidades

La Misión de Observación Electoral (MOE) dijo que recibió 627 denuncias de irregularidades durante la jornada electoral de este domingo en Colombia, la mayoría de estas con relación a la compra de votos en distintos lugares del país.

En rueda de prensa este domingo, la directora de la MOE, Alejandra Barrios indicó que 1 de cada 3 de los reportes recibidos fueron con relación a denuncias de compra de voto, un aumento en comparación con los 1 de cada 6 de las elecciones presidenciales de 2014.



Durante la jornada se recibieron 31 reportes de posible suplantación de votantes, de los que se hace referencia, de manera particular, en Bogotá, Soacha, Cali, Cartagena y Valledupar.



La publicidad ilegal fue la segunda irregularidad que mayor reportes tuvo, en la que se hace referencia en la entrega de publicidad dentro de los puestos de votación, con 173 reportes recibidos. Además, hubo 186 reportes donde se señala que puede haber movilización de votantes en carros, buses y taxis con entrega de dinero en efectivo y mercados.



La MOE también denunció que en los 15 municipios priorizados por las autoridades para tener identificación biométrica, solo el 28 % de la población tuvo la verificación de identidad.



"Consideramos imperativo que la Registraduría Nacional del Estado Civil se dote de los equipos necesarios para poder hacer, a nivel nacional, y no solamente en 15 municipios, la identificación biométrica de todos los ciudadanos para evitar la suplantación de votantes", dijo Barrios.



En cuanto a irregularidades en los centros de votación, en el 91 % de los casos la MOE encontró que el sitio era adecuado para votar. En el 36 % de los cubículos, los observadores indicaron que no se les hizo fácil mantener en secreto su voto y se reportaron 24 denuncias por parte de los ciudadanos quienes señalaron que, si bien tenían su cédula inscrita en un puesto de votación, no aparecían en el lugar a donde asistieron, sino que aparecían en otros lados.

En lo que tiene que ver con accesibilidad de los ciudadanos discapacitados (motriz, auditiva o visual), solamente el 20 % de los puestos de votación tenían la posibilidad de que estos ciudadanos pudieran acceder sin ningún tipo de problema.



"A medida que vamos recibiendo irregularidades, vamos entregando la información a la Fiscalía para que ellos determinen los pasos a seguir. Tenemos videos y formas de decir qué partidos fueron los que incurrieron en las irregularidades, pero toda esa información la tienen que evaluar las autoridades", aseguró Barrios.



Tras el cierre de las urnas, la MOE anunció que comenzará a supervisar el desarrollo de los escrutinios.