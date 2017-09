Ministro ruso dice que Venezuela tiene problemas para pagar sus deudas

08 de septiembre 2017 , 11:28 a.m.

El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, dijo a periodistas este viernes que

Venezuela está teniendo problemas en el cumplimiento de sus obligaciones de deuda con Rusia.



"Tenemos una solicitud de nuestros colegas en Venezuela para realizar una reestructuración", declaró Siluanov.



El ministro dijo que se estaba trabajando en la reestructuración y que esperaba que ambos países pudieran alcanzar una solución aceptable para las dos partes.

Venezuela debía a Rusia 2.840 millones de dólares a septiembre del año pasado.

"Los colegas de Venezuela solicitaron la reestructuración. Estamos trabajando en este asunto tanto en el marco del Club de París como mediante contactos bilaterales. Estoy seguro de que llegaremos a una decisión satisfactoria para ambas partes con

Venezuela", dijo Siluánov a los periodistas.



A mediados del pasado agosto el líder opositor ruso Alexéi Navalni denunció que el Kremlin financia al régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y que no tiene intención de recuperar los 8.800 millones de dólares concedidos en créditos a Caracas.



Sobre los 2.800 millones de dólares que otorgó Rusia a Venezuela en 2011 -que según la última reestructuración aprobada por el Gobierno ruso el año pasado no se empezará a devolver hasta 2019-, Navalni afirmó que es un "hecho clínico" que la Hacienda rusa no recuperará ese dinero.

Petróleos de Venezuela, PDVSA, suministra una buena parte de su producción a Rusia, pero en cumplimiento de canje de parte de la deuda con este país. Foto: AFP

También en agosto el gigante petrolero estatal ruso Rosneft transfirió a Venezuela 6.000 millones de dólares en concepto de adelantos por suministros de petróleo venezolano a esa compañía hasta 2019.