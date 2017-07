Unas 53.000 personas cruzaron de Venezuela a Colombia en dos días

Acosados por el hambre y la desesperanza que despierta ver el resquebrajamiento de un país, 25.000 venezolanos arriban a diario al territorio nacional atravesando los tres puentes internacionales entre Colombia y Venezuela, situados en Norte de Santander, para encontrar los alimentos y medicamentos que escasean en los estantes de los supermercados del vecino país.

Sin embargo, un flujo inusitado de ciudadanos que cruzó entre el domingo y el lunes pasados esta línea divisoria sorprendió a las autoridades colombianas, quienes justificaron este crecimiento en la llegada y salida de personas principalmente por el escalamiento del conflicto político entre el oficialismo y la oposición venezolana, a pocos días de la celebración de la Asamblea Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro.



Otro de los factores que impulsaron la movilización hacia Colombia, según autoridades, se produjo porque este lunes fue día festivo en Venezuela por la celebración del natalicio de Simón Bolívar. Durante esos dos días, tanto colombianos residentes en ese país como venezolanos, cargando grandes maletas y paquetes, se agolparon en los filtros migratorios de los tres pasos terrestres para cruzar la

frontera y llegar a las zonas comerciales de Cúcuta y del municipio de Villa del Rosario, donde estas personas sumidas en la escasez pueden disfrutar unos instantes de bonanza.

Con maletas y bolsas, los más de 25.000 venezolanos y colombiano que pisan territorio nacional, buscan comprar comida, cosas de aseo y medicamentos. Foto: AFP

“Se presentaron unas circunstancias que aumentaron los flujos migratorios, cuyas personas como entraban igualmente salían. Vemos que el paro cívico anunciado en Venezuela para este miércoles y jueves ha hecho que venezolanos vengan a comprar víveres en nuestro país, previendo cualquier situación que se pueda suscitar. Vienen a comprar productos y salieron (…) Nosotros no tenemos ninguna notificación de cierre de frontera, un rumor que hizo que también vinieran muchas personas”, indicó Christian Krüger, director de Migración Colombia.



Según la entidad, "cerca de 53.000 personas ingresaron y salieron de Colombia tanto el domingo como el lunes, cuando la cifra que se contempla a diario es de 25.000; es decir, en esos dos días se calcularon 3.000 personas más de las habituales cruzando desde Venezuela hasta Colombia".

No obstante, estas gruesas cifras no coinciden con las obtenidas por la administración municipal de Villa del Rosario, en Norte de Santander, que reportó un incremento de 10.000 ingresos únicamente por el puente internacional Simón Bolívar, que une a esta población colombiana con San Antonio.



“Se respira un ambiente de incertidumbre en la frontera de lo que pueda ocurrir luego de la constituyente de Maduro. Nos estamos preparando para lo que pueda ocurrir y esperamos que esta situación no afecte la estabilidad de los municipios fronterizos del lado colombiano”, afirmó Pepe Ruiz, alcalde de Villa del Rosario.



Aunque el reporte de esos ingresos ha venido en aumento debido a la agudización del clima político de Venezuela, siempre ha sido una constante esta corriente migratoria, como ocurrió en los tres primeros meses de la reapertura gradual de la frontera ocurrido en agosto de 2016, en los que se reportó el movimiento de 11 millones de personas por esta zona binacional.



Migración Colombia aduce que estos números de ingresos vienen disminuyendo debido a la implementación de la nueva Tarjeta de Movilidad Fronteriza. Por el momento, son 560.000 los ciudadanos del vecino país que se encuentran a la espera de la expedición de este documento para poder suplir libremente sus necesidades en el lado colombiano de la frontera.

CÚCUTA