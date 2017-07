En medio de crisis, Michel Temer despliega militares en Río de Janeiro

El presidente de Brasil, Michel Temer, autorizó el despliegue de una fuerza de 10.000 efectivos, 8.500 de ellos militares, que debería prolongarse hasta finales del 2018, con el fin de proteger a Río de Janeiro del aumento de robos de camiones de carga, de asaltos, de batallas entre bandas rivales y de las incursiones policiales en las favelas, con su secuela de víctimas de balas perdidas.

El ministro de Defensa, Raul Jungmann, aseguró que el objetivo de la Operación Seguridad y Paz es asestar golpes contra “el mando (del narcotráfico), en los arsenales”, en vez de provocar un “efecto inhibidor” de solo algunos días o semanas. “Estamos haciendo un reconocimiento de zonas y microzonas que será fundamental para las acciones futuras”, declaró en una conferencia de prensa.



Los efectivos harán tareas principalmente de inteligencia y recurrirán a operativos sorpresa, descartando acciones como la ocupación de favelas controladas por bandas de narcotraficantes.



El sábado, las tropas se concentraron particularmente en la conflictiva Baixada Fluminense (zona norte), en las cercanías del aeropuerto internacional de Galeão y en el oeste de la ciudad.

También había una decena de soldados en la rica y turística playa de Ipanema y frente al Museo del Futuro, situado en la zona portuaria remodelada para los Juegos Olímpicos del 2016. Los militares ya intervinieron en otras ocasiones puntuales, como en el Mundial de fútbol del 2014 y las Olimpíadas del 2016. Esos despliegues se hicieron junto con proyectos de integración urbana y social de las favelas y con la instalación de Unidades policiales de proximidad (UPP). Pero esos programas se vieron afectados por la crisis del estado de Río, al borde de la bancarrota, y por la recesión general de la economía de Brasil.

Las claves

Según Nelson Düring, editor del sitio web especializado DefesaNet, una de las claves de la operación residirá en “la reacción del Gobierno y de la sociedad a las primeras confrontaciones”. “Seguridad y Paz” se propone “ir más allá de la operación de los Juegos”, centrada en “contener la criminalidad”, dijo Düring.



Ahora, el fin es “desarticular bandas, y eso puede ser traumático”, y no solo por la eventual violencia. Golpear “las cadenas de mando” del narcotráfico podría “desencadenar una Lava Jato del crimen”, pues “la cabeza no está en la favela, sino a orillas del mar”, en las zonas ricas, precisó el editor especializado.



La otra clave es social. “De nada sirve tener militares en las calles si el Estado no llega con proyectos de salud y educación”, concluyó Düring.



AFP