México pide 'examen de conciencia' a empresas que construyan el muro

El canciller de México, Luis Videgaray, pidió hoy un "examen de conciencia" a las empresas mexicanas que quieren participar en la

construcción del muro en la frontera con Estados Unidos que impulsa el presidente Donald Trump.



"Es pertinente que quien vea en este hecho una oportunidad económica haga un examen de conciencia, porque aquí no estamos hablando

de una oportunidad económica, sino de un acto profundamente inamistoso", dijo en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis.

El muro de Donald Trump

El gobierno de Donald Trump podría empezar a construir el muro por su cuenta, ya que una ley del año 2000 permite levantar una valla de hasta 700 millas

(1,126 kilómetros, de los que más de mil ya están construidos)



Videgaray remarcó que en México se respeta la "libertad económica" y los derechos de "empresas y personas", pero ello no exime a las compañías a "escuchar" el sentir general en temáticas como la polémica construcción de un muro a lo largo de toda la frontera común con Estados Unidos.



El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que participar o no en este proyecto, una de las principales promesas de

campaña de Trump, es una responsabilidad individual en un país de libertades como México.



"Compete a cada mexicano, a cada empresa mexicana, mirarse frente al espejo y hacer un examen de conciencia sobre qué es lo correcto", afirmó.



"Pero la opinión de la inmensa mayoría de los mexicanos apunta en la dirección correcta y es lo que deben escuchar quien tome decisiones

en esta materia", insistió al hablar de este muro que, si bien es un "derecho soberano" de Estados Unidos, es "profundamente inamistoso".



Dentro del plan presupuestario del Gobierno de Estados Unidos anunciado esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional pedirá 1.500 millones de dólares este 2017 para comenzar las obras de construcción y 2.600 millones adicionales para el próximo año.



En su turno de palabra, el jefe de la diplomacia española dijo no tener constancia de que alguna empresa española esté interesada en construir el muro.



"Pero si la hay examinaremos la situación", continuó Dastis, quien hoy concluye una visita de dos días a México en la que se ha reunido con el presidente del país norteamericano Enrique Peña Nieto, el ministro de Economía, Ildefonso Guajardo, y empresarios españoles, entre otros.



Para el ministro español, el muro no es la "mejor manera" de gestionar la migración "entre dos países vecinos".



Tampoco "el uso de retóricas que nada contribuyen a la mejora de esta relación entre vecinos", remarcó.



En esta visita a México, España dio muestras de la amistad que une ambas naciones desde hace décadas, y los dos cancilleres destacaron hoy los estrechos lazos existentes en materia económica, cultural y social.



EL UNIVERSAL (GDA)