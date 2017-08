Mercosur suspende indefinidamente a Venezuela

El bloque comercial de países suramericanos Mercosur suspendió a Venezuela el sábado por tiempo indefinido y exigió que el país restaure la democracia de inmediato, según un comunicado del grupo.

Además, el Mercosur sumó presión internacional al presidente Nicolás Maduro al instar al Gobierno venezolano a que desmantele la recién creada Asamblea Nacional Constituyente, un organismo dotado con poderes especiales sobre otras instituciones del Estado que ya comenzó a mostrar sus excesos con la decisión de destituir a la fiscal Luisa Ortega y con decisiones autónomas como la de darse un plazo de dos años para ejercer sus funciones.



Los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay anunciaron la decisión en Sao Paulo, exigiendo a Maduro que libere a presos políticos e inicie inmediatamente una transición política. "Estamos diciendo: Detengan esto! Basta de muertes, basta de represión. No es posible infligir tanta tortura al pueblo", dijo el canciller brasileño, Aloysio Ferreira, tras la reunión de emergencia convocada por el Mercosur para tratar la situación venezolana.



El Mercosur, que no tiene potestad para expulsar al país caribeño, lo había suspendido temporalmente en diciembre por no cumplir con las normas del bloque, y ahora endureció su postura tras la controvertida elección de la Asamblea Constituyente el domingo y el arresto de varios líderes opositores en Caracas.



Naciones de todo el mundo han condenado la votación, que muchos consideran que apunta a perpetuar el mandato de Maduro. Si bien Venezuela posee una de las reservas de petróleo más grandes a nivel mundial, millones de personas están sufriendo por una fuerte escasez de alimentos y una galopante inflación.



Violentas protestas contra el Gobierno han provocado la muerte de más de 120 personas desde abril.



SAO PAULO (BRASIL)

REUTERS