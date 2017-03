'La única salida de Venezuela es la comunidad internacional'

Luego de la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, el cual asumirá las competencias del Parlamento, la única vía que le queda a la democracia es escuchar el llamado internacional y al pueblo que se está pronunciando en las calles



Gonzalo Himiob, abogado experto en derecho penal -miembro del Foro Penal Venezolano, ONG que está atendiendo a los estudiantes y otros detenidos en Venezuela- asegura que hasta el momento el país no había tenido una ruptura de la constitucionalidad en tal magnitud.

“En este momento la única herramienta que tenemos es la presión cívica, las protestas pacíficas –que además están permitas por la Constitución- y la presión internacional. Esto la único que podemos usar porque legalmente en Venezuela ya no existe ninguna instancia a la que podamos acudir”, argumenta Himiob.



La decisión 156, publicada este miércoles por el TJS, atribuye a la Sala Constitucional del Poder Judicial todas las funciones del Parlamento al considerar que este se encuentra en "desacato" a sentencias previas. Esta medida elimina la separación de los poderes y le otorga al Ejecutivo la aplicación de los mismos.



Las medidas que el Gobierno pueda tomar de aquí en adelante en Venezuela

dependen de manera fundamental de la presión que pueda ejecutar la comunidad internacional. El pronunciamiento y las medidas que adopten las organizaciones como la Naciones Unidas, OEA, Unión Europea, entre otras, determinaran si la presión es suficiente para que el gobierno evalúe las medidas que tomó el Tribunal Supremo y las revierta.

Así va la comunidad internacional

Este viernes, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó la convocatoria de una sesión urgente del consejo permanente de la institución. La petición la hizo teniendo en cuenta "los efectos sobre el orden constitucional democrático de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela". Almagro elevó la petición ante Patrick Andrews, representante permanente de Bélice ante la OEA, y quien preside el Consejo Permanente del organismo.



Así mismo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), Zeid Ra'ad Al Hussein, pidió al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que "reconsidere su decisión" de asumir los poderes del parlamento. El comisionado de la ONU exigió la separación de poderes.



Para Gonzalo Himiob, si estos pronunciamientos internacionales no son tenidos en cuenta se estaría hablando de una “institucionalización de la dictadura”.



“Lo que podemos ver es que si no hay una atención al llamado internacional y a lo que la población está pidiendo, estaríamos hablando de una institucionalización de la dictadura. Esto podría tener efectos internacional –por supuesto-, pero especialmente internos, tendríamos que vivir con lo que implica la dictadura”, argumenta el abogado.



Países del hemisferio como Colombia y Perú también se han pronunciado. Por un lado, el presidente Juan Manuel Santos dijo que no se debe descartar la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. La aplicación de ese recurso podría implicar la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por otro lado, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, declaró "inaceptable" la decisión del Tribunal y ordenó la retirada definitiva de su embajador en Caracas.



Por su parte, Mercosur convocó para este sábado una reunión urgente de cancilleres para analizar la "grave situación institucional" que atraviesa Venezuela. Desde diciembre, los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -los países fundadores del bloque- suspendieron a Venezuela como Estado miembro de la comunidad, acusado de incumplir sus compromisos comerciales y políticas.

“Venezuela vive en una tensa calma “

El ambiente en las calles venezolanas es tenso y aunque solo han existido unas focalizadas manifestaciones, que luego son dispersadas, el ambiente está relativamente calmado.



“Venezuela vive en una tensa calma. Se han registrado algunas manifestaciones focalizadas, pero hay, ante todo, expectativa por lo que pueda pasar. Hasta el momento hay dos estudiantes detenidos y no se sabe qué pueda pasar con el fututo de ellos”.



Representantes de la oposición como Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, pidió la activación de la Carta Democratica e invitó a las personas a manifestarse.



"Es un golpe de Estado y tiene que contar con el rechazo de toda la comunidad internacional, mientras los venezolanos generamos presión desde la calle", dijo durante un foro sobre democracia celebrado en la Ciudad de México este jueves.

El opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado hace más de tres años dijo que la decisión del Parlamento es la "formalización de una dictadura".



"Hoy, a través de una sentencia ilegal e ilegítima, el TSJ decretó formalmente la dictadura que desde 2014 hemos denunciando en Venezuela", señaló.

Denunciamos ante el mundo la consumación de un GOLPE DE ESTADO en Venezuela tras la disolución del Parlamento — Leopoldo López (@leopoldolopez) 31 de marzo de 2017

ELTIEMPO.COM