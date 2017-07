Macri también está en negociación para buscar salida de Maduro: Clarín

Este lunes se conoció una versión del diario británico ‘The Financial Times’ que señala que un objetivo de la visita del presidente Juan Manuel Santos a Cuba sería pedirle a Raúl Castro ayuda para encontrar una salida política a la crisis de Venezuela que implicaría el exilio de Nicolás Maduro. Este martes, el diario ‘Clarín’, de Argentina, confirmó la presencia de Mauricio Macri en ese grupo de negociación.

‘The Financial Times’ había señalado ya la participación de Argentina y México, pero la confirmación a ‘Clarín’ le sumaría probabilidad a que esa negociación esté ocurriendo. Juan Manuel Santos estaría a la cabeza de la triada de presidentes. El Gobierno colombiano no lo ha confirmado.



Ese medio indica que confirmó con altas fuentes diplomáticas argentinas la participación de su país en la negociación regional “para buscar incluso un salvoconducto al presidente Nicolás Maduro, que hasta contempla su salida del país en forma consensuada”.



Este martes, la canciller colombiana, María Ángela Holguín señaló que, aunque Venezuela es un tema obligado en cualquier reunión de jefes de Estado, no era el objetivo principal de Santos en su visita a Cuba, sino una rueda de negocios.



No obstante, la publicación londinense señalaba que Santos podría ser la “única persona” con las “tres llaves” para ayudar a resolver la crisis de Venezuela, al mantener conversaciones tanto con Maduro, como con Castro y Donald Trump.



Así lo remarca ‘Clarín’, al decir que Santos es el único que “es bien visto por todas las partes. Sin embargo, su iniciativa podría no contar con el apoyo del otro hombre fuerte del régimen chavista, Diosdado Cabello”.



Ni para Colombia, ni para Argentina, esta sería la primera vez en intentar mediar la polarización y crisis de Venezuela, con otros actores como el Vaticano. Esta vez, el actor clave sería Cuba, pues Raúl Castro mantiene influencia política y personal sobre Nicolás Maduro.



