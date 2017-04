Maduro dice que Capriles lidera 'grupos de delincuentes y vándalos'

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, responsabilizó este sábado al líder opositor Henrique Capriles por los disturbios y saqueos ocurridos las noches del jueves y viernes en Los Teques, estado Miranda, cerca de Caracas.



"Me pongo en los zapatos de los comerciantes (...). Grupos de delincuentes y vándalos a la orden del gobernador (de Miranda) Capriles en su desesperación golpista atacaron y destruyeron sus locales. ¿Por qué destruyen sus negocios? Licorerías, zapaterías", dijo el mandatario durante una reunión de gobierno.

Las noches del jueves y viernes en Los Teques se produjeron 14 saqueos, según el vicepresidente Tareck El Aissami. Algunos vecinos escribieron en las redes sociales que hubo dos heridos de bala el jueves, pero la agencia AFP no pudo confirmar esa cifra.



La Policía de Miranda denunció en Twitter que una de sus sedes fue atacada con "piedras y bombas Molotov" y uno de sus policías resultó herido en un pie.

"Todo forma parte de un plan para desvirtuar la protesta legítima de millones de venezolanos contra el golpe de Estado (...). Ya el guión de la narco corrupta cúpula madurista lo conocemos los venezolanos", escribió Capriles en su Twitter.



Desde hace dos semanas la oposición protesta contra el gobierno de Maduro, luego de que el máximo tribunal se adjudicara brevemente las funciones del Parlamento -de mayoría opositora- y eliminara la inmunidad de los diputados.



Aunque la corte anuló esas decisiones tras un fuerte rechazo internacional, los opositores siguen en las calles exigiendo la destitución de sus magistrados, elecciones, liberación de "presos políticos", un canal humanitario y respeto al Legislativo.

Diputado denuncia torturas a detenidos

El diputado opositor venezolano Tomás Guanipa aseguró este sábado que los dos dirigentes del partido Primero Justicia (PJ) detenidos el pasado jueves fueron "torturados" por el servicio de inteligencia de Venezuela para, afirmó, "incriminarlos en hechos que no ocurrieron".



"Alejandro Sánchez fue torturado para obligarlo a decir mentiras a los fines de incriminarlos en hechos que no ocurrieron", expresó hoy el parlamentario a través de una serie de mensajes en la red social Twitter.



Asimismo, señaló que "Alejandro Sánchez fue torturado por el SEBIN (Servicio Bolivariana de Inteligencia Nacional) para obligarlos a grabar vídeo incriminando a dirigentes y diputados de PJ".



Guanipa, directivo de PJ en Caracas, previamente informó que se encontraba en el Palacio de Justicia, sede de los tribunales en Caracas. También aseveró que a los abogados de los hermanos Sánchez "les fue negado el acceso a los expedientes" y que "irregularmente" fue diferida la audiencia de los jóvenes para el próximo lunes.



Las autoridades venezolanas detuvieron el jueves a José y a Alejandro Sánchez, dos hermanos gemelos dirigentes de PJ, partido en el que milita el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles, según informó este viernes la organización política.



PJ denunció ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía) la "desaparición forzosa" de los jóvenes, ya que, aseguran, no habían tenido comunicación con familiares, abogados o compañeros de partido por lo que se desconocía su sitio de reclusión.



En la noche del viernes, Guanipa informó a través de Twitter que la vivienda de los hermanos Sánchez había sido allanada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). "Allanan vivienda de los morochos Sánchez. ¿Por qué allanar a esta hora? ¿Con qué intención lo hacen? ¿Sembrarlos?", dijo.



Guanipa responsabilizó al ministro de Interiores de Venezuela, Néstor Reverol, "de las torturas y de lo que le pueda ocurrir a los hermanos Sánchez".



Por su parte, Reverol indicó el viernes a través de Twitter que los organismos de seguridad habían "propinado un duro golpe al terrorismo de la derecha venezolana" al detener a estos hermanos quienes, afirmó, "organizaban actos terroristas y atentados contra la paz del país".



"Ambos detenidos han confesado su participación en la violencia de esta semana, han señalado a dirigentes de la derecha como financistas (...). Hemos recabado valiosos elementos de prueba que comprometen a dirigentes de la derecha con los actos terroristas", aseveró en los mensajes difundidos este viernes.



Las protestas de los últimos días dejan seis muertos, según la oposición, y 117 detenidos.



AFP - EFE