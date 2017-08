Maduro ordena ejercicios militares en Venezuela ante amenaza de Trump

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este lunes realizar ejercicios de la Fuerza Armada el 26 y 27 de agosto en todo el país, tras la advertencia del mandatario estadounidense Donald Trump de que podría usar la "opción militar" en el país petrolero.

"He dado la orden al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada para iniciar los preparativos para un ejercicio nacional, cívico militar de defensa integral armada de la patria venezolana", anunció Maduro ante una multitud de seguidores en las afueras del palacio de Miraflores, en el centro de Caracas.



Maduro pidió a los venezolanos prepararse "para defender la paz, con los tanques, los aviones, los misiles". "Vamos a derrotar la amenaza militar del imperialismo norteamericano", aseguró el mandatario venezolano, al señalar que "al pueblo venezolano no lo intimida nadie" y está "decidido a enfrentar a los supremacistas, a los racistas de Estados Unidos".



"Trump go home, que se escuche hasta Washington", gritó Maduro, en coro con miles de simpatizantes, vestidos de rojo, que marcharon en rechazo a la advertencia hecha el pasado viernes por el presidente estadounidense.

En su visita a Colombia, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió el domingo pasado que Estados Unidos no aceptará "una dictadura" en Venezuela, pero matizó la advertencia de Trump, lo que, sin embargo, no aplacó al gobierno venezolano.



"No nos quedaremos esperando mientras Venezuela se desmorona, pero es importante señalar, como dijo el presidente, que un Estado fallido en Venezuela amenaza la seguridad y la prosperidad del hemisferio", aseveró Pence este lunes.



El vicepresidente estadounidense señaló que su país está decidido "a usar a plenitud el poder económico y diplomático estadounidense" hasta ver "restaurada" la democracia en Venezuela. Estados Unidos impuso recientemente sanciones financieras y jurídicas contra Maduro y una veintena de sus funcionarios y excolaboradores, acusándolos de quebrantar la democracia, corrupción o violación de derechos humanos.



