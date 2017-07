Maduro se dirige a la oposición con tono conciliador tras plebiscito

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, instó a sus adversarios a no volverse "locos" tras el plebiscito simbólico de este domingo contra su proyecto de Asamblea Constituyente y a resolver las diferencias "en paz".



"Yo les digo, no se vuelvan locos (...), les hago un llamado para que vuelvan a la paz, a la Constitución, para que se sienten a hablar", dijo Maduro en un contacto telefónico con el comando de campaña para la Constituyente.

"Felicito al pueblo, debemos tener conciencia de que las diferencias que tenemos en el país las debemos resolver en paz, con votos y no con balas", sostuvo el mandatario.



La oposición venezolana realizó la consulta, que no es legalmente vinculante, para demostrar el rechazo que genera el proyecto de Constituyente y exigir su retiro. Los asambleístas que modificarán la Carta Magna serán elegidos el 30 de julio.



En paralelo al plebiscito, que no contó con aval de las autoridades electorales, se realizó un simulacro de la votación de constituyentistas, que según Maduro fue un "río crecido" de gente.



"Nos reportan (...) que en todos los centros electorales del país las colas son interminables y que a pesar de que los comandos de campañas le han informado a la gente que esto es solo un simulacro (...) la gente insiste en que no se van a retirar", dijo en rueda de prensa el jefe de campaña, el chavista Héctor Rodríguez.



Además, Maduro pidió este domingo a los venezolanos "una oportunidad" para iniciar la recuperación económica del país, y señaló que la Constituyente "es el camino a las soluciones".



"Yo le pido una oportunidad a Venezuela, para recuperarla en lo económico, yo le pido una oportunidad para la paz, y esa oportunidad no es la guarimba, esa oportunidad no son los llamados y las mentiras para la violencia (...), la constituyente sí es la solución, la constituyente es el camino a las soluciones", dijo.



Maduro formuló el llamado a la calma ante la advertencia de la oposición de que el plebiscito marcará la "hora cero" de su ofensiva final para sacarlo del poder. Aunque no ha precisado los alcances de esa escalada, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no descarta una huelga general indefinida.



"¡Hora cero, hora cero!", coreaban manifestantes junto a Freddy Guevara, presidente del Parlamento de mayoría opositora, desde uno de los centros de votación de la consulta en Caracas.



Maduro llamó igualmente a aislar a los "terroristas" para que "en los días que están por venir busquemos la paz", en referencia a las protestas opositoras en su contra que dejan 95 muertos desde el pasado 1 de abril.



"Les pido que le demos una oportunidad a la Constituyente, el único camino para tener paz y recuperar la economía", expresó el jefe de Estado, cuya iniciativa enfrenta el rechazo de 70 % de los venezolanos, según la firma Datanálisis.



AFP – EFE