Maduro mantendrá la Constituyente pese al resultado del plebiscito

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que mantendrá la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente pese a que este domingo la oposición realizó una consulta popular en la que casi 7 millones de personas se manifestaron en contra de un cambio de la Carta Magna.

"Así la convoco, a una constituyente por la independencia y soberanía y que Europa diga lo que quiera decir, no nos importa lo que diga Europa", dijo Maduro, desde el palacio presidencial de Miraflores en alusión al llamado que hizo la Unión Europea a deponer dicha contienda en vista del resultado del referendo.



La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo que esta consulta es vinculante y que el Gobierno debe acatar los resultados del referéndum, un proceso que el chavismo ha calificado de fraudulento.



"Hoy (lunes) salió Federica Mogherini, la canciller de la Unión Europea, a darle órdenes al Gobierno de Venezuela. Insolente, ¿qué creen que nosotros estamos en 1809? (cuando) recibíamos órdenes de los imperios europeos, Venezuela es un país libre, soberano", prosiguió el mandatario.

Mogherini instó este lunes a Maduro a "suspender" el proceso para una Asamblea Constituyente y advirtió que "todas las opciones", como las sanciones, están sobre la mesa.



"Federica Mogherini, te equivocaste con el país. Venezuela no es colonia de la Unión Europea" sostuvo Maduro tras recordar que en el pasado Venezuela sacó "a plana y machete los ejércitos de las amenazas europeas" y "ahora será con votos, con votos del pueblo".



"Nadie le da órdenes, en Venezuela mandamos los venezolanos", remarcó.



Por otro lado, Maduro le pidió al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que "saque sus narices de Venezuela”.



"No debo yo opinar ni meterme en los asuntos internos de España, ni de Cataluña (...) No me meto, pero tú, Mariano Rajoy, saca tus narices de Venezuela", le dijo Maduro a Rajoy desde el palacio presidencial de Miraflores que ha pedido elecciones en el país en varias ocasiones.



"Para Mariano Rajoy sí es legal una consulta paralela al Estado, a la Constitución, una consulta interna que he permitido (...) de los partidos de la derecha, pero no es legal el referéndum que quiere el pueblo de Cataluña para decidir su estatus", añadió en referencia a la consulta opositora convocada sin reconocimiento del Gobierno.



Por último, afirmó que el chavismo "acudió por millones a sus centros electorales" el domingo para participar en el simulacro organizado por el Poder Electoral en víspera de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente prevista para el 30 de julio.



Según los datos proporcionados por la oposición, escrutado el 100 % de las actas, más de 7,6 millones de venezolanos participaron en la consulta hecha al margen del Poder Electoral y al menos el 98 % votó sí en las tres preguntas que incluyó la jornada.

