'Miles de colombianos usan sistema de salud público venezolano'

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que miles de colombianos usan el sistema de salud pública administrado por su Gobierno en vista de que, según dijo, no cuentan en su país con atención médica gratuita.



"En Táchira, Zulia y Apure (estados venezolanos limítrofes con Colombia) miles de pacientes colombianos cruzan la frontera para atenderse, operarse aquí, atenderse una gripe, atenderse una catarata, buscar las medicinas en Venezuela", dijo el jefe del Estado desde un acto con médicos comunitarios en Caracas.

Maduro subrayó que la Revolución Bolivariana que lidera está dispuesta a "ayudar a países como Colombia que no tienen salud pública", mientras en Venezuela escasean medicamentos y los gremios del sector salud denuncian el deterioro de la calidad del servicio en los hospitales públicos.



"En Colombia la medicina es totalmente privatizada (...), aquí no, aquí es para todos, no es para una oligarquía, ni para una elite y cada vez debe ser mejor" prosiguió el gobernante venezolano tras rechazar una vez más que el país, sumido en una profunda crisis económica, atraviese una crisis humanitaria.

Indicó que de cada 25 partos que se atienden en el Hospital Central de San Cristóbal, capital del estado Táchira (oeste), "12 son mujeres colombianas que vienen solo a ser atendidas, y paren en el sistema de salud pública de la Revolución Bolivariana".

En este sentido, anunció que su Gobierno aplicará "un programa especial de bonos para proteger desde el punto de vista financiero a todas las embarazadas del país", por lo que llamó a las mujeres en gravidez a registrarse "para recibir la atención integral y el bono parto humanizado" a partir de la próxima semana.

La causa de José Gregorio Hernández

De otro lado, Maduro, dijo que una cúpula de la Iglesia católica ha impedido la santificación de José Gregorio Hernández, un venezolano conocido como el "médico de los pobres" al que atribuyen cientos de milagros en el país caribeño. "Pido las bendiciones de José Gregorio, su protección, toda su luz, y pido por la salud de nuestro pueblo al santo del pueblo, al santo de los pobres, a pesar de que la oligarquía de la Iglesia católica no quiere que lo santifiquen", dijo Maduro.



El líder chavista aseguró que una "cúpula" del catolicismo, sin especificar nombres, "odia" al "venerable", como le llaman sus devotos, "porque es el médico del pueblo".



"Lo odia, me consta, tengo pruebas de cómo se ha hecho un gran esfuerzo para que (...) en los canales regulares de la Iglesia católica le den su título, (aunque) ya lo tiene, ya se graduó, ya tiene 100 años como santo del pueblo", prosiguió el mandatario, y pidió una vez más al papa Francisco actuar en este sentido.



No obstante, el jefe del Estado aseveró que dentro del Vaticano "la oligarquía conspira", por lo que no cree que concedan el título al "santo de los pobres", que nació en 1864 y murió en 1919 atropellado por uno de los pocos vehículos que circulaban entonces por Caracas mientras buscaba medicinas para un paciente pobre, según sus biógrafos.



En 2014, el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa, activó una Comisión Nacional para la Celebración de los 150 años del nacimiento de "José Gregorio", como lo llaman los venezolanos, que tiene entre sus objetivos compilar la mayor cantidad de favores para dar con el milagro de la beatificación.

Contra las agencias de noticias

Así mismo, Maduro, acusó a cuatro agencias internacionales de noticias, de hacer campaña contra su país y contra su Gobierno. "La ofensiva mundial contra Venezuela a través de los medios arrancó ya, todos los días noticias negativas. El año pasado metieron 3.800 noticias negativas", dijo Maduro.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dijo que la cúpula de la iglesia católica no quieren que santifiquen a José Gregorio Hernández. Foto: Efe

El gobernante venezolano aseguró que Reuters del Reino Unido, Associated Press (AP) de Estados Unidos, la francesa Agence France-Presse (AFP) y la Agencia EFE de España "encabezan la campaña mundial contra Venezuela". "Todos los días plomo, plomo, plomo a nivel mundial. (Difunden) Las 3.800 noticias de campaña diaria por televisión, todos los días, en el mundo (...) porque quieren el petróleo, quieren nuestras riquezas, quieren acabar con la Revolución Bolivariana que es ejemplo de dignidad antineoliberal", dijo.



El mandatario criticó asimismo que estas agencias no dicen cosas positivas sobre Venezuela y citó como ejemplo los alcances de los programas sociales implementados por el chavismo, en el poder desde 1999.



Reiteró que Venezuela, país sumido en una profunda crisis económica, no atraviesa una "crisis humanitaria" como alega la oposición para pedir al Ejecutivo que permita el ingreso de alimentos y medicinas que escasean en Venezuela.