‘Lula tiene plazo hasta este viernes para su entrega’: juez

El juez brasileño Sergio Moro emitió este jueves una orden de prisión contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción. El magistrado, emblema de la operación Lava Jato, indicó en su decisión que le concede a Lula, “en consideración de la dignidad del cargo que ocupó”, la oportunidad de presentarse voluntariamente ante la Policía Federal de Curitiba hasta hoy a las 17: 00, hora local. Prohibió además “la utilización de esposas en cualquier hipótesis”.

La medida sorprendió por su rapidez, menos de 24 horas después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó por un estrecho margen de 6-5 un recurso de habeas corpus de la defensa del expresidente (2003-2010) para recurrir la sentencia en instancias superiores en libertad.

Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras en primera instancia, había condenado el año pasado al exmandatario a nueve años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, una pena que fue ratificada y ampliada en enero pasado por el Tribunal Regional Federal de la 4 Región.



El expresidente será recluido en una celda especial, aislado de otros presos por seguridad. La decisión evita que el político más carismático de Brasil y actual líder en las encuestas de intención de voto para las presidenciales de octubre sea conducido a un presidio común como otros condenados por la corrupción en Petrobras.



El juez también determinó que los detalles de la entrega sean acordados por la defensa del expresidente y los responsables de la Policía Federal en Curitiba. Según versiones de la prensa, la Policía Federal ya venía preparando la celda en que será recluido Lula; en esta se evitará el contacto con el expresidente de la constructora OAS Leo Pinheiro y con su exministro de Hacienda, Antonio Palocci, dos de los condenados que lo han salpicado en delitos de corrupción en las delaciones que negociaron con la Fiscalía.



Por su parte, el abogado de Lula, Cristiano Zanin, argumentó que la decisión del juez Sergio Moro es arbitraria y contraria a la legislación brasileña, ya que, a su juicio, aún no se han agotado todos los recursos en segunda instancia. “Están contrariando la propia decisión del tribunal del día 24 (de enero), cuando los tres magistrados determinaron que la prisión solo podría acontecer después de agotada toda la tramitación en segunda instancia. Estamos dentro de plazo”, dijo el abogado en declaraciones al diario Folha de São Paulo. Aunque aún resten unos últimos recursos formales ante el tribunal de apelaciones que confirmó su sentencia, estas herramientas son consideradas por Moro una “patología” del sistema judicial que apenas buscan aplazar los tiempos y “no alteran juicios” ya emitidos.



El exmandatario, quien hasta el momento no ha dado declaraciones oficiales, supo de esa decisión en la sede de su instituto, en São Paulo, donde se registraron algunos incidentes entre defensores y detractores del expresidente. Este jueves en la noche, Lula se recluyó en la sede del sindicato metalúrgico en São Bernando do Campo, donde se forjó como dirigente, arropado por Dilma Rousseff y otros miembros del partido que han convocado movilizaciones en apoyo a su líder.

¿Candidato entre rejas?

Paradójicamente, la ley brasileña permitiría que Lula haga precampaña desde la cárcel, ya que su postulación solo debería ser invalidada en agosto por la justicia electoral, que impide participar en comicios a personas condenadas en segunda instancia, como es su caso desde enero.



“La principal cuestión es saber lo que el fallo del STF significa para las elecciones. No está claro a dónde irán los votos de Lula. Pero vale la pena apuntar que Lula tendrá probablemente más dificultades en transferir sus votos a un candidato de izquierda desde la cárcel que si estuviera en actos de campaña”, escribió la consultora Capital Economics en una nota de análisis.



Para los fiscales y jueces de Lava Jato –la operación que desde hace cuatro años viene revelando una gigantesca trama de sobornos en la que también están implicados el presidente Michel Temer y varios de sus aliados–, la encarcelación de Lula es un golpe ejemplar contra la corrupción.

PT convoca ‘movilización general’

El Partido de los Trabajadores (PT) convocó este jueves a sus militantes a movilizarse en defensa del expresidente Lula, luego de la orden de arresto del juez Sergio Moro. “Movilización general en São Bernardo do Campo, en el Sindicato de los Metalúrgicos”, publicó el PT en su cuenta de Twitter. Además, la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, afirmó que la decisión de Moro “reedita los tiempos de la dictadura” en Brasil.



EFE y AFP