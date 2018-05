Lula da Silva, preso e insistiendo en ser presidente de Brasil

Las elecciones en Brasil serán en octubre de este año y el favorito está preso y con serias intenciones de aspirar al cargo.



Lula da Silva confirmó su candidatura a la presidencia de su país a través de una carta dirigida a Geisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT).

Campamento 'Lula libre' instalado por los defensores del ex mandatario a pocas cuadras de donde se encuentra recluido. Foto: Heurler Andrey / AFP

"Si yo acepto la idea de no ser candidato, estaré asumiendo que cometí un crimen. No cometí ningún crimen (…) Por eso soy candidato hasta que la verdad aparezca o que los medios, jueces y fiscales muestren el crimen que cometí, o que paren de mentir” dice la carta.



Lula lidera las encuestas de intención de votos para la Presidencia con un 31 por ciento. Sin embargo, no podría postularse por una ley que exige a los candidatos brasileños tener antecedentes limpios.

El PT, por su parte, dice que no tiene un plan alternativo. No obstante, dentro de los posibles aspirantes a reemplazar a Lula estaría Ciro Gómes, quien fue ministro del popular exmandatario.



Hay que recordar que Lula, a quien una sentencia de segunda instancia condenó a 12 años y un mes de prisión, ya fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010.



Estas serían las elecciones más inciertas y polarizadas desde el fin de la dictadura en 1985. El nombre que más suena además del de Lula es el de su opositor de derecha, Jair Bolsonaro, quien tiene un 15 por ciento de intención de voto.



En este momento, Brasil tendría al menos 20 personas que esperan tener el aval de un partido para poder ser considerados candidatos presidenciales para el periodo 2019-2022.



