Lula reafirma candidatura a la presidencia de Brasil en carta al PT

10 de mayo 2018 , 10:38 a.m.

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, en prisión desde hace más de un mes en Curitiba, reafirmó que será candidato a la presidencia en una carta enviada a la presidenta del Partido de los Trabajadores, la senadora Gleisi Hoffmann, y reiteró que desistir sería como asumir que cometió un crimen, cosa que niega.

"Si yo acepto la idea de no ser candidato, estaré asumiendo que cometí un crimen. No cometí ningún crimen", dijo Lula en la carta, que fue publicada el miércoles por la noche en el sitio web del PT. "Por eso soy candidato hasta que la verdad aparezca y que los medios, jueces y fiscales muestren el crimen que cometí o que paren de mentir", agregó.



Lula está preso desde el 7 de abril para cumplir una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero por el caso de un departamento en Guarujá, en el litoral de São Paulo, en el ámbito de la operación Lavajato 'Lavado de Auto'.



Como ya ocurrió una condena en segunda instancia, Lula, que lidera los sondeos de intención de votos para la presidencia, no podría postular debido a una ley de antecedentes limpios.



Lula niega ser dueño del departamento que se le imputa así como también haber incurrido en cualquier otra irregularidad. Sostiene que es blanco de una persecución política promovida por sectores de la prensa, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Federal para impedirle postular a la presidencia.