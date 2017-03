Lula declaró ante la Justicia en el caso de corrupción de Petrobras

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se presentó este martes ante un juez para declarar, por primera vez en calidad de reo, en una de las cinco causas que tiene abiertas en los tribunales por asuntos vinculados a la trama corrupta en Petrobras.



Lula declaró sobre cargos de supuesta "obstrucción a la justicia", que se apoyan en presuntas maniobras que realizó para tratar de impedir que un exdirectivo de la petrolera estatal firmara un acuerdo de colaboración judicial en ese sonado caso.

Los cargos fueron aceptados a trámite por el juez federal Ricardo Leite, de Brasilia, quien también incluyó entre los acusados al exsenador del Partido de los Trabajadores (PT) Delcidio Amaral, al banquero André Esteves y al empresario José Carlos Bumlai, un hombre que mantiene una estrecha amistad con el exmandatario.

Simpatizantes del expresidente brasileño Lula Da Silva protestan a las afueras del edificio de la Corte del Distrito 10, lugar donde Lula compareció este martes. Foto: EFE

Caso Pretobras

La acusación se refiere a supuestas maniobras para intentar evitar que el exdirector de Petrobras Nestor Cerveró, detenido por los escándalos en esa empresa estatal, aceptara confesar lo que sabía al respecto a cambio de una reducción de pena.



La base del proceso está precisamente en un acuerdo similar que el exsenador Amaral pactó con la Justicia tras ser detenido por su implicación en la red de corrupción que operó en Petrobras. Amaral, en esa declaración, denunció que

Lula le encargó pagar 250.000 reales (hoy unos 79.000 dólares) para "comprar el silencio" de Cerveró.

Un hombre vestido como la muñeca 'Pixuleco', representa al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a las afueras del edificio de la corte federal en Brasilia. Foto: AFP

El exsenador, quien era el jefe del oficialismo en la Cámara alta, también sostuvo que el plan de soborno a Cerveró incluía facilitar su "fuga" del país a través de Paraguay, rumbo a algún país de Europa.



Lula negó a rajatabla ese supuesto intento de soborno y lo atribuyó, al igual que las otras cuatro causas que enfrenta por presunta corrupción asociada al caso Petrobras, a una "persecución política" que, en su opinión, intenta impedir que aspire nuevamente a la Presidencia en las elecciones previstas para 2018.

'No obstruí a la justicia'

Por lo tanto, el ex presidente brasileño se declaró inocente de intentar sobornar a un ex ejecutivo de la petrolera estatal Petrobras para obstruir la investigación Lava Jato, la mayor pesquisa por corrupción en Brasil. "La evidencia es falsa", dijo el ex presidente el martes ante una corte federal en Brasilia.

Lula nega acusação de tentar comprar silêncio de Cerveró: "Vou defender a minha honra"

Lula aún es uno de los políticos más populares de Brasil pero su prestigio ha sido manchado por las acusaciones de sobornos. Tiene una ventaja cómoda sobre los posibles aspirantes a la presidencia de Brasil en 2018, pero enfrenta cinco juicios por corrupción que podrían impedirle competir.



