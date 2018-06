Los temas que serán noticia durante este jueves 28 de junio

28 de junio 2018 , 09:20 a.m.

28 de junio 2018 , 09:20 a.m.

EL TIEMPO le cuenta los temas, nacionales e internacionales, que mandarán en la agenda del día este jueves 28 de junio.

Se define la vida de Colombia en los octavos del Mundial

Millones de hinchas y un equipo se vestirán con la tricolor este jueves. La Selección enfrentará a Senegal en la última fecha del grupo H en el Mundial de Rusia 2018.



Los partidos Colombia vs. Senegal y Japón vs. Polonia serán los que definan cuáles serán las dos selecciones que pasarán a octavos y cuáles deberán volver a casa.



El partido podrá verse desde las 9:00 am.

Día del Orgullo LGBTI

Este jueves se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTI. El origen de la celebración está en la conmemoración de los disturbios de Stonewall en 1969.



Esta protesta, en Nueva York, Estados Unidos, marcó el inicio del movimiento de liberación homosexual.

Aumenta la presión en Nicaragua para pedir la salida de Ortega

Los opositores nicaragüenses convocaron a protestar contra el Gobierno de Nicaragua para presionar por la salida del poder del presidente Daniel Ortega, aprovechando la visita de misiones de la ONU y la OEA.

Presidenta del PT en Brasil será juzgada

La Corte Suprema de Brasil comenzará el juicio por una denuncia de corrupción contra la senadora y presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann.

ELTIEMPO.COM