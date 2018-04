Relación entre las exFarc y Correa, una supuesta amistad de años

Una vez más, la supuesta cercanía del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y la exguerrilla colombiana de las Farc vuelve a estar en el ojo público.



Esta vez, la Fiscalía General ecuatoriana pidió investigar una supuesta financiación de dicho grupo a la campaña presidencial de Correa en el 2007, la primera vez que ganó (gobernó entre 2007 y 2017). El aporte habría sido de 500.000 dólares.

De acuerdo con la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (Andes), el pedido ante la Fiscalía lo hizo el titular de la Secretaría de Comunicación (Secom), Andrés Michelena, fundamentado en un vídeo del que tuvo conocimiento el actual presidente Lenin Moreno durante una entrevista con la cadena internacional CNN.



Según la fuente, en las imágenes, un supuesto testigo protegido asevera haber entregado dinero proveniente de las exFarc para la campaña de Correa. El video habría sido fue obtenido en Colombia en octubre de 2016, por medio de un exguerrillero.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que se relaciona al expresidente ecuatoriano con el ex grupo subversivo.



Según el diario ‘Expreso’, de Ecuador, en el año 2008, tras el triunfo en las presidenciales dos años antes, ‘Raúl Reyes’, jefe guerrillero, envío una felicitación a Correa por haber logrado una mayoría en la Asamblea Constituyente con sus candidatos (2007).



Después, en el 2009, asegura el medio ecuatoriano, “se difundió un video del ‘Mono Jojoy’, otro líder de las exFarc en el que decía que contribuyeron económicamente con la campaña de Correa”.

Correa fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, durante tres periodos. Foto: Daniel Tapia / Reuters

“En el 2011, se anunció una investigación por las afirmaciones del ‘Mono Jojoy’, pero nada más se supo”, complementó ‘Expreso’.



También hay que recordar que en el 2009, tras la muerte de 'Raúl Reyes' (1 de marzo de 2008), el entonces fiscal colombiano, Mario Iguarán, dijo que habían encontrado información, en los computadores del abatido jefe, que comprometían a dos exfuncionarios ecuatorianos.

Por ahora, sobre las nuevas acusaciones, el ex ministro de Defensa de Correa, Ricardo Patiño, aseveró en 'Teleamazonas': "Decir que tuvimos simpatía con grupos irregulares es falso. Nuestra postura siempre fue que no debíamos meternos en un conflicto que no es nuestro y gracias a eso logramos mantener estabilidad y paz en la frontera".



ELTIEMPO.COM