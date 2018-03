Las rosas y las espinas que le esperan al gobierno de Vizcarra en Perú

Lejos estaban Martín Vizcarra y el pueblo peruano de imaginarse la convulsionada semana política a la que se iban a tener que enfrentar. Mucho menos tenían en mente que la salida de quien se presentó desde el principio como un líder equilibrado y honesto iba a tener que ver con el mayor escándalo de corrupción que ha golpeado a América Latina. Y, aunque la salida de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) parece haber aliviado un poco la tensión en el país, lo que se le viene al ahora presidente no es ni más fácil ni menos monumental.

Vizcarra recibe un Perú fracturado, permeado de corrupción, descontento con sus dirigentes políticos, pero, sobre todo, cansado de la dinámica de los últimos 50 años, que ha sido la de presenciar la salida anticipada de sus presidentes, lo que denota una grave crisis en el sistema democrático e institucional.



“Creo que hay una mínima expectativa con la llegada de Vizcarra al poder, pues llega sin apoyo, sin un partido político o fuerza que lo respalde. Es un candidato débil”, asegura en diálogo con EL TIEMPO Martín Tanaka, doctor en Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).



Diferente a Tanaka opina el sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Perú Alberto Adrianzén, para quien si bien Vizcarra llega sin una fuerza política propia, sí lo hace sin los defectos de PPK, que son para él las razones por las cuales fue desbancado. “Es un personaje muy distinto y no es la continuidad de Kuczynski. Fue un buen gobernador regional de Moquegua y se lo conoce como un buen negociador”, puntualiza Adrianzén, para quien, no obstante las aptitudes de Vizcarra, este será un gobierno difícil al que todavía le quedan tres años por delante.

‘Aprovechar el momento’

Tanaka asegura que la forma como Vizcarra podría salir victorioso de esta crisis está ligada a saber aprovechar un momento en que la gente tiene claro que la situación del país es precaria, por ello debe encontrar un camino propio que lo saque de la situación en la que terminó entrampado Kuczynski e intentar construir otro tipo de gobierno. “Debe evitar quedar atrapado, especialmente, en la desgastante relación con el fujimorismo y buscar inspiración en ejemplos como el de Valentín Paniagua”, reflexiona Tanaka.



Paniagua fue el sucesor de Alberto Fujimori en el 2000, después de su caída, y encabezó un gobierno de transición que duró solo un año, pero que es bien recordado por el pueblo peruano. “A Paniagua le fue bien a pesar de que no tenía apoyo, ni bancada propia y de que llegó más bien por casualidad (por ser el presidente del Congreso de entonces) a la presidencia”, dice el experto de la Flacso. Y esto se explica en que se hizo cargo de las demandas y los problemas que exigía la situación en ese momento, a pesar del corto tiempo que tuvo para solucionarlos.



Adrianzén considera, por su parte, que es muy posible que Vizcarra tenga buenas relaciones con el fujimorismo y logre recuperar el timón del país.



“Él debe tener en cuenta que si se produce la salida de Kenji Fujimori y sus allegados, Keiko casi que recupera la mayoría de parlamentarios que ya tenía en el Congreso, por lo que el presidente no puede entrar a chocar con el fujimorismo”, asegura el sociólogo.



En el mismo sentido, “al fujimorismo de Keiko ni tampoco a la oposición de izquierda les conviene de entrada una confrontación con el nuevo presidente, pues en el proceso de destituir a PPK se vieron debilitados y no están preparados para un adelanto de elecciones, por lo que es previsible que apoyen a Vizcarra”, dijo a este diario el analista Fernando Tuesta.



Los expertos coinciden en que Vizcarra debe centrar su agenda en los temas grandes del país; una que no puedan refutar los distintos partidos políticos y esté encaminada a solucionar problemas como la corrupción, la infiltración de intereses particulares en los partidos políticos y los conflictos de intereses en el manejo del Estado. Esto porque fueron precisamente esos temas los que han estado alrededor de la caída de PPK.



“Paniagua logró ganar bastante oxígeno al plantear los problemas grandes, armar un consejo de ministros con personas con peso propio y con trayectoria y darle mucho juego a la opinión pública, todo esto antes de dedicarse a la menuda negociación con los diferentes grupos”, recalca Tanaka.



Y ese parece ser el camino por el que ha optado el mandatario recién posesionado. En su primer mensaje, el viernes durante su investidura, prometió una lucha frontal contra la corrupción.



“Llegó el momento de decir basta. Los graves acontecimientos que se han conocido en los últimos tiempos ameritan que se esclarezcan responsabilidades y que cualquier tipo de irregularidad cometida sea penada como corresponde”, dijo, provocando aplausos dentro del Congreso unicameral, dominado por la oposición.

‘La gran paradoja peruana’

Vizcarra tiene otros retos como el de retomar las relaciones con los empresarios del país que ya han dado el visto bueno a su llegada. Esto porque son ellos los que están llevando el timón en una materia que, a pesar de la grave crisis política en la que está sumido el Perú, se mantiene estable: la economía.



“Eso es a lo que yo llamo ‘la gran paradoja peruana de los últimos años’, y creo que tiene su explicación en la década de los 90, la de Fujimori, un período de transformación económica impulsada por el entonces mandatario, a un alto precio, que en cierto modo explica la prosperidad relativa que hemos tenido”, asegura el experto de la Flacso.



Tanaka se refiere a que el crecimiento promedio del país en la última década supera el 5 por ciento, que el año pasado fue de 2,5 y para este 2018 se proyecta que estará alrededor del 3,5, pese a los efectos del fenómeno del Niño costero y de los escándalos de corrupción.



Además, la inflación del país permanece baja con un 1,3 y la pobreza en un 21, esto en contraste con la de hace una década, que sobrepasaba el 58.



Sin embargo, estas cifras, que se gestaron desde el gobierno de Fujimori, fueron construidas, según los expertos, a costa del colapso institucional, la destrucción de los partidos políticos, la corrupción y con el establecimiento de una cultura política marcada por el pragmatismo extremo en Perú.



“La herencia que dejó el fujimorismo es la del cortoplacismo, la de la falta de escrúpulos y la desaparición de consideraciones ideológicas programáticas”, dice Tanaka.



Esto significa que hoy en día, Vizcarra tendrá que enfrentar un país con un crecimiento economía estable, pero en medio de un escenario político volátil en el que un día está en el poder y al otro podría no tener nada.



“El caso de Ollanta Humala ilustra muy bien esa situación: él ganó las elecciones, tenía un partido y una bancada parlamentaria muy importantes, pero dejó el poder y se quedó sin un solo parlamentario en el Congreso, no tiene a nadie que lo defienda y lo perdió todo”, sentencia Tanaka.

MARÍA DEL MAR QUINTANA CATAÑO

Redacción Internacional

En Twitter: @MariaQC8

Prohíben salida del país a Kuczynski

El juez Juan Carlos Sánchez aprobó este sábado el impedimento de salida del país del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por 18 meses, a raíz de la investigación por presunto lavado de activos debido a sus supuestos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.



El abogado de Kuczynski, César Nakazaki, declaró en la audiencia pública que su cliente aceptaba el pedido del fiscal, Hamilton Castro, en tanto duren las investigaciones del Ministerio Público. Mientras se desarrollaba la audiencia realizaron allanamientos a la casa del exmandatario.

EFE