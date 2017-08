Los jóvenes ponen la mayor cuota de sangre en las calles de Venezuela

Perdigones, bombas lacrimógenas, linchamientos callejeros, disparos de armas cortas y largas, asesinos en moto, francotiradores, explosivos...



Las 121 autopsias practicadas en Venezuela a los muertos que han dejado 128 días de protestas y represión han puesto en evidencia el escalamiento que está teniendo la crisis política que se vive en el país vecino desde el primero de abril, cuando el pueblo decidió volcarse a las calles tras la intentona del Tribunal Supremo de Justicia de disolver su Asamblea Nacional: uno de los últimos diques que aún existen contra una dictadura total, pero sobre la que ya pesa una sentencia de muerte por la polémica instauración, esta semana, de una Asamblea Constituyente.

Las necropsias también revelan que los jóvenes están poniendo la mayor cuota de sangre en esta confrontación interna que promete agravarse en los próximos días, con las primeras medidas que empiece a adoptar la constituyente, que el presidente Nicolás Maduro sacó adelante acudiendo al fraude electoral.

EL TIEMPO revisó uno a uno los decesos y encontró que Brayan David Principal Giménez, de solo 14 años, es el venezolano más joven en los listados de víctimas fatales. Con él son ya 16 los menores de entre 14 y 17 años que han perdido la vida en medio de las marchas masivas, disturbios y no pocos saqueos.



Entre los universitarios, la situación no deja de ser dramática. Van 24, y sus edades oscilan entre los 19 y los 25 años. Según los registros del Ministerio Público, candidatos a abogados, médicos, administradores de empresas y educadores han muerto por impactos de bala o bombas de gases explotadas en sus pechos.



En el grupo de los trabajadores, los muertos son 57. Y el 88 por ciento de ellos son menores de 40 años, es decir, personas jóvenes. La mayoría murió por arma de fuego, pero también hay electrocutados y atropellados.



No en vano, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que lo que está ocurriendo en Venezuela es una “masacre” a manos del “dictador Maduro”.



También hay siete miembros de las Fuerzas Armadas, uno de ellos linchado, y un militante chavista, herido con arma blanca y luego incinerado vivo. Y los estados con mayores niveles de violencia son el fronterizo Táchira, con el 15 por ciento de los muertos (18 casos); Caracas, con el 13 por ciento (16) y Lara, con el 9 por ciento (11).

Los rostros de un drama

La madre del pequeño Brayan contó cómo, la noche del 9 de abril, este salió a comprar una libra de café a una tienda de la urbanización (barrio) Yuicatán, en Barquisimeto.



A las pocas cuadras recibió un disparo mortal en el tórax. El niño era el mayor de cuatro hermanos a los que ayudaba a mantener desde hacía seis meses, cuando su padre murió. Los vecinos culpan del crimen de Brayan a colectivos chavistas que patrullaban esa zona y reprimen a bala a los manifestantes. Sin embargo, también hay versiones según las cuales el pequeño murió a manos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).



Los dictámenes médicos señalan que otros 13 menores también murieron por impactos de bala: uno de ellos es Jean Carlos Aponte, de 16 años, quien tenía problemas de aprendizaje.



Una de las tres mujeres que aparecen en los listados de muertos es Paola Andreína Ramírez Gómez, estudiante de la Universidad Católica de San Cristóbal, estado Táchira. Su crimen quedó grabado en videos en los que se ve a la joven de 23 años rodeada por varios hombres armados con fusiles y pistolas, que la interceptaron el 19 de abril, en la llamada ‘madre de todas las marchas’.



Paola alcanzó a huir de la encerrona y los videos muestran como corre mientras varios hombres la persiguen. Finalmente, en un cruce de calles, es alcanzada por un disparo proveniente de un grupo de los llamados colectivos chavistas que se movilizaba en varias motos y que la interceptó. La bala impactó en su cabeza y la mujer se desplomó de inmediato.



Las otras venezolanas muertas fueron identificadas como Yaneth Angulo y Xiomara Soledad Scott. De Angulo se sabe que era una profesora jubilada, de 55 años, miembro de la Confederación Venezolana de Canotaje y cuyo deceso se presentó el 12 de julio, en las protestas de Tocuyo, estado Lara.



En cuanto a Scott, de profesión enfermera, se pudo establecer que murió en Caracas. La mujer, de 60 años, salió a votar en la consulta popular de rechazo a la constituyente de Maduro y recibió un tiro en la cabeza cuando los colectivos abrieron fuego contra los sufragantes. En ese episodio fueron heridas cinco personas.

Biólogo y médico caídos

En los listados de víctimas de la confrontación que se vive en Venezuela aparecen también obreros, desempleados y muchos profesionales de la salud.



Diego Arellano, de 31 años, es uno de ellos. El biólogo herpetólogo, funcionario de la Universidad Central de Venezuela, murió víctima de un impacto de bala durante la jornada de protestas del 16 de mayo.



El dictamen médico dice que la causa de su deceso fue un disparo en el tórax y que el biólogo, experto en la producción de suero antiofídico, falleció en la sala de cirugía mientras intentaban extraerle el proyectil.



Paúl René Moreno Camacho, estudiante de quinto semestre de medicina, también forma parte de estas historias.



Moreno era miembro de la Cruz Verde, un grupo de expertos en salud conformado de manera espontánea para socorrer a los manifestantes heridos.



En eso estaba la tarde del 17 de mayo, en las calles de Maracaibo, estado Zulia, cuando fue embestido intencionalmente por una camioneta Toyota Hilux blanca, de placas A90AU1L. Su muerte impactó a los jóvenes opositores, quienes exigieron y lograron que una calle de Maracaibo lleve ahora su nombre.



Nadie sabe cuánto más va a durar la confrontación entre opositores al régimen de Maduro y las Fuerzas Militares, que se han visto apoyadas en su cuestionado accionar por los llamados colectivos chavistas y por paramilitares cercanos al régimen.



Pero, las palabras de Maduro llevan a prever lo peor: “Jamás nos rendiríamos, y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas; liberaríamos nuestra patria con las armas”, advirtió durante la campaña en favor de su polémica y rechazada constituyente.

Las víctimas de la fuerza pública

Siete miembros de la Fuerza Pública aparecen entre las víctimas de disparos, al igual que de linchamientos.



Danny José Subero, teniente de la GNB, murió el 27 de mayo, producto de los golpes que recibió de manifestantes. El oficial, de 34 años, estaba en el sepelio de Manuel Sosa, asesinado en una protesta, cuando fue acusado de querer infiltrar a los opositores y grabarlos.



Igual de dramática fue la muerte de Orlando José Figuera, de 21 años, militante chavista. Tras ser brutalmente golpeado, recibió seis puñaladas y luego fue quemado por manifestantes en Caracas. Aunque ese 21 de mayo Figuera quedó con vida y fue llevado a un hospital, murió el 3 de junio.



El sargento segundo Niumar San Clemente es otra de las víctimas. De 26 años, murió cuando controlaba una protesta en Los Salias, estado Miranda. El militar recibió varios disparos en el tórax.



La policía también ha tenido bajas. El oficial Gerardo Barrera murió el 4 de mayo en Carabobo, producto de un disparo; y, 15 días después, un francotirador acabó con la vida de Jorge Escandón. El 13 de junio, la víctima fue Douglas Acevedo, quien recibió un disparo en el cuello.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com