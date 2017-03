Opositor venezolano Leopoldo López será postulado como presidenciable

El partido Voluntad Popular postulará a su fundador, Leopoldo López, como candidato presidencial en las primarias de la oposición venezolana, pese a que cumple una condena de casi 14 años de cárcel, anunció uno de sus dirigentes.



"El candidato nuestro natural, el hombre que está asumiendo la responsabilidad y el sacrificio y con el que todos estamos 'resteados' (comprometidos), es sin lugar a dudas Leopoldo López", dijo este martes el diputado Freddy Guevara, coordinador del partido, en rueda de prensa. Lea: Leopoldo López llama a 'rebelión' electoral en Venezuela



Guevara aseguró que "no hay impedimento" para que López sea precandidato, no obstante que cumple una sentencia de 13 años y nueve meses de prisión.



La elección presidencial está prevista para diciembre de 2018. A inicios de marzo, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que escogerá "candidatos unitarios a través de primarias" para los próximos comicios regionales y presidenciales.



La MUD no precisó cuándo realizará el proceso, pero Voluntad Popular elegirá a sus aspirantes en mayo próximo. Para este año están pautadas las elecciones de gobernadores, que debían realizarse en diciembre pasado, y las de alcaldes, pero el poder electoral, al que la MUD acusa de servir al chavismo, no ha fijado fechas.

Estamos convencidos (de) que en la ruta para conseguir elecciones presidenciales adelantadas está la libertad de Leopoldo López y todos los presos políticos.

La oposición exige un adelanto de las presidenciales como salida a la grave crisis política y económica, pero el presidente Nicolás Maduro descarta por completo dicho escenario.

Debemos retomar la ofensiva contra el régimen. Resistencia hasta lograr elecciones generales y primarias para estar listos ante ellas — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 14 de marzo de 2017



"Estamos convencidos (de) que en la ruta para conseguir elecciones presidenciales adelantadas está la libertad de Leopoldo López y todos los presos políticos", expresó Guevara. López fue condenado por cargos de "incitación a la violencia" durante protestas para presionar la renuncia de Maduro que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.



Es el más emblemático del centenar de "presos políticos" que, según la oposición, existen en Venezuela.



